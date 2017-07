Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 Temmuz nöbetine katılacak

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, 15 Temmuz'a ilişkin yaptığı açıklamada, 'Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla demokrasi nöbeti başlatılacak. Kendisi de katılacak bu nöbete' dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Tarabya'daki Huber Köşkü'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. 15 Temmuz haftasına değinen Kalın, "15 Temmuzla ilgili yaklaşık bir hafta sürecek etkinlik programı hazırlandı. Cumhurbaşkanımızın Recep Tayyip Erdoğan'ın sevk ve idaresinde bu programlar hazırlandı. 15 Temmuz şehitleri unutturulmamalı ve unutmamalı. 15 Temmuz'un ruhuna, manasına ve maneviyatına uygun programlar hazırlanıyor. Temel vurgumuz demokrasi için, bağımsızlık için vatan için sokağa çıkan şehitlerimiz aziz hatırasını yaşatılması gazilerimizin bütün ihtiyaçlarının karşılanması ve millet için yaşadığımız bu hain darbe girişiminin unutulmaması unutturulmaması. 15 Temmuz'da Türk milleti büyük imtihan vermişti. Modern siyasi tarihinde bir milletin elinde bayrağı ve göğsünde imanıyla darbeyi püskürttüğü vaki değildir. Bu açıdan bakıldığında demokrasi tarihine altın harflerle yazılmış bir hadiseyi anacağız. Hüznümüz var şehitlerimiz var. Ama büyük bir kahramanlık var. Bir dizi faaliyet yapılacak. Cumhurbaşkanımızın katılımıyla bir dizi faaliyet gerçekleşecek. Mecliste özel oturuma katılacak. Ankara ve İstanbul'da bir dizi faaliyetler olacak. Cumhurbaşkanımız bir kısmına katılacak. Bir noktanın altını çizmiş olalım. 15 Temmuz şu anda milletin temel gündemidir. Bu da hem FETÖ'ye, PKK'ya, DEAŞ'a ve diğer terör örgütlerine karşı ortak mücadele azminin sergilenmesi olacak. İstanbul'da ve Ankara'daki anıtların da açılışları gerçekleşecek. Ülke çapından 81 ilde birçok faaliyet yapılacak. Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla demokrasi nöbeti başlatılacak. Kendisi de katılacak bu nöbete. 15 Temmuzun unutulmaması ve unutturulmaması büyük önem arz ediyor. Türkiye'nin içinden ve dışından çeşitli yapay gündem oluşturma çabalarına karşı bizim 15 Temmuz gündemini tekrar tekrar hatırlamamız gerekiyor. " dedi. AK Parti yöneticilerinin PKK Terör örgütü tarafından katledilmesine değinen Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, " PKK terör örgütüyle mücadelemiz devam ediyor. AK Parti yöneticileri PKK Terör örgütü tarafından şehit edilen katledildi Şehadet makamına ulaştılar milletimizin başı sağ olsun. Siyasetçiler yönelik bu saldırılan PKK Terör örgütünün gerçek yüzünü gösteriyor. Türkiye'yi terör örgütleriyle mücadelede eleştirenler aslında bu hadiseler yaşandığını ne düşünüyor diye sormamız gerekiyor. Avrupa'da, Amerika'da ya da başka yerlerde PKK Terör örgütüne mücadeleye yönelik Türkiye karşı eleştiri getirenler, bu katliamlar karşısında sessiz kalmaları ayrıca bir not olarak düşmek gerekir. Bu aslında terörle mücadele iki yüzlü bir tutum içerisine olduğunu teyit eden hazin bir durumu gösteriyor. Onlar ne derse desinler terörle mücadele etmeye devam edeceğiz. Herhangi bir geri adım atmamız söz konusu değil"dedi.



CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN RUSYA SAVUNMA BAKANI'INI KABULÜNÜ DEĞERLENDİRME

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya Savunma Bakanı'ın kabul etmesini de değerlendiren Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, "Rusya savunma bakanı Şoygun dün Huber'de kabul edildi. Sayın Putin'nin ricası üzerine buraya geldi. Ana gündem Yarın ve öbür gün Astana'da yapılacak toplantıydı. Toplantının ana çerçevesi Suriye krizinin sonlandırılması, savaşın bitirilmesi için Rusya ile başlattığımız önemli bir adımdı. Cenevre süecine ilave olarak yürümekte olan Astana sürecenin detayları konuşuldu. Astana başarılı olması için elimizden gelen gayreti yapıyoruz. En önemli aşamalar Suriye'de çatışmasızlık bölgelerinin kurulması ve nasıl bir mekanizmanın olmasının yol haritasının çizilmesidir. Rus bakan da bu konuyla ilgili bilgi arz etti. Bunlar yarın ve öbür gün Astana'da konuşulacak. 8 Temmuz'da Cumhurbaşkanımız Putin'le biraraya gelecek. Astana toplantısının ilk kararları değerlendirilecek." dedi.

Afrin ile ilgili konuşan Kalın, "Afrin ile ilgili Türkiye kendi ulusal çıkarlarını korumak için dışarıdan gelecek tehdide karşı her türlü tedbiri alır. Bunu alırken kimseden izin almaz. Egemenlik hakkımızın doğal bir parçasıdır. Afrin'den ya da başka bir yerden, PKK,PYD veya başka bir terör örgütünden Türkiye'ye yönelik bir tehdit olması halinde Türkiye buna misliyle hatta fazlasıyla karşılık verir" dedi.

Katar krizi ile ilgili soruya Kalın,"Katar ile ilgili olarak Öncelikle amacımız müzakere yoluyla bir an önce çözülmesi. Sayın Cumhurbaşkanımız, sayın Trump ile telefon görüşmesinde bu konuyu ele aldı. Cumhurbaşkanımız özellikle ABD'nin burada yapıcı bir rol alması için çağrıda bulundu. Dün sayın Trump'ın körfezde bazı liderlerle yaptığı görüşmelerde edinilen intiba bunun artık müzakere yoluyla çözülmesi bir mutabakatın giderek güçlendiği anlaşılıyor. 10 günlük bir süre verilmişti. Katar tarafı buna cevap veriyor önümüzdeki birkaç gün kritik. Temel itilaf konuların bir an önce çözülmesi. Türk üssüyle ilgili konular var. İki egemen ülke arasında ve uluslararası hukuka uygun bir şekilde yapılmış bir üs planlamasıdır. Bu üssün amacı sadece Katar'ın değil bütün bölgenin barışını sağlamaktır. Başka hiçbir ülke için tehdit değildir. Türk ve Arap medyasına büyük sorumluluk düşüyor. Hiçbirimizin bir medya savaşına ihtiyacı yok. Bir takım kampanyalar yapıldığı görülüyor. Bunlar sadece fitne ateşine odun taşımak anlamına geliyor. Bu kriz aşılır Türkiye ve Körfez ülkeleri arasında dostluk baki kalır. Suud kralla ilgili olarak başka bir formatla yakın vadede temaslar olacaktır. " dedi.



CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN ALMANYA'DAKİ PROGRAMI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Almanya'daki programına da değinen Kalın, "Krizi yapanların kim olduğuna bakmak lazım. Sayın Cumhurbaşkanımızın Almanya ziyaretinin birinci gündemi G-20 zirvesine katılmak. Almanya'da vatandaşlarımızla buluşmak konusuna gelince , Cumhurbaşkanımız orada yaşayan vatandaşlarımızla çok güçlü gönül bağları olan bir lider. Bu gönül bağı Almanya'da bu meselenin bir iç siyaset meselesi haline getirilmesi ve Erdoğan karşıtlığı üzerinden siyasi rant sağlanmaya çalışılması Avrupa'daki siyasi akıl tutulmasının tezahürlerinden bir tanesidir. Alman seçimleri yaklaşırken sürekli Erdoğan'a saldırmak, Tükiye'yi mahkum etmeye çalışmak Avrupa'nın siyasi ufkunun ne kadar daraldığını gösterir. Orada yaşayan vatandaşlarımızla güçlü bağlarımızı bu etkilemez. Biz orada yaşayan vatandaşlarımızla farklı yerlerde, farklı zamanlarda hep beraber olmaya devam edeceğiz. Oradaki vatandaşlarımıza yönelik ithamları en şiddetli şekilde reddediyoruz. Onlara ajan muamelesi yapılması ,şaibeli gözüyle bakılması Avrupa'nın savunduğu iddia ettiği temel değerlere de aykırıdır.

15 Temmuz haftasının ne zaman başlayacağının sorulması üzerine Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "15 Temmuz haftası 11- 16 temmuz tarihleri arasında yapılacak çok önceden planlandı. Cumhurbaşkanımızın katılacağı bir çok program olacak. Meclis oturumuna katılacak. 15 Temmuz Şehitler köprüsü'ndeki yürüyüşe mitinge katılacak. Külliye'nin önündeki anıt açılışına katılacak. Cumhurbaşkanımızın katılacağı birçok program olacak. 15' inde meclis oturumuna, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki yürüyüş ve mitinge, daha sonra Ankara'da Külliye'nin önündeki anıtın açılışana katılacak" dedi.

CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun yürüyüşüne ve provokasyon iddialarıyla ilgili sorulan soruya Kalın, "Bu tür provokasyon girişimlerine karşı tedbirler en üst düzeyde önlem alındı. Böyle bir şeyi arzu etmeyiz, müsamaha da göstermeyiz. 15 Temmuz sene-i devriyesinde milletin gündemi 15 Temmuzun kahramanlık ruhunu yaşatmaktır. Milletin birinci gündemi budur" dedi. Kendisinin 15 Temmuz haftasında sahneye çıkıp çıkmayacağına ilişkin bir soruya ise Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, " Sürprizler olabilir" dedi.

