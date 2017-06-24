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Cumhurbaşkanı Erdoğan 10 kanunu onayladı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan 10 kanunu onayladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 10 kanunu onaylayarak yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 10 kanunu onaylayarak yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 10 kanunu onaylayarak yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderdi. Erdoğan'ın, onayladığı kanunlar şöyle:
"7024 sayılı 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Filistin Devleti Arasında Eğitim ve Yükseköğretim Alanında İş Birliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun',
7025 sayılı 'Birleşmiş Milletler Çölleşmeyle Mücadele Sözleşmesinin Kuzey Akdenize Dair Ekinin Bölgesel Uygulamasına Yönelik İstanbul, Türkiyede Bölgesel Koordinasyon Birimi Kurulmasına İlişkin Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşmiş Milletler Çölleşmeyle Mücadele Sözleşmesi Sekretaryası Arasında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun',
7026 sayılı 'Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Orman Bakanlığı ile Irak Cumhuriyeti Ulaştırma Bakanlığı Arasında Meteoroloji ve Meteorolojik Araştırmalar Alanlarında Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun',
7027 sayılı 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuveyt Devleti Hükümeti Arasında Yükseköğretim ve Bilimsel Araştırma Alanında İş Birliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun',
7028 sayılı 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gambiya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Turizm Alanında İş Birliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun',
7029 sayılı 'Bölgesel Radyokomünikasyon Konferansı (RRC-06)nın Sonuç Kararlarının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun',
7030 sayılı 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tunus Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Eğitim ve Mesleki Eğitim Alanlarında Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun',
7031 sayılı 'Türkiye Cumhuriyeti Bayındırlık ve İskan Bakanlığı ile Irak Cumhuriyeti İskan ve İnşaat Bakanlığı Arasındaki Müteahhitlik ve Müşavirlik Alanında Mutabakat Zaptı ile Mutabakat Zaptında Değişiklik Yapılmasına Dair Notaların Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun',
7032 sayılı 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yunanistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İpsala-Kipi Sınır Geçiş Bölgesinde İki Ülke Arasında İkinci Bir Karayolu Sınır Geçiş Köprüsünün Konumunun ve Üzerinden Geçecek Sınır Hattının Belirlenmesine İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun',
7034 sayılı 'Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin Kuruluşu Hakkında Kanun."
(İlker Turak/İHA)

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