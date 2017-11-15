Cumhurbaşkanı duyurdu, Başbakan gözaltında

Lübnan Cumhurbaşkanı Michel Aoun, resmi Twitter hesabından Suudi Arabistan'da zorla alıkonulduğu iddia edilen Başbakan Hariri'yle ilgili flaş bir açıklama geldi.

Lübnan Cumhurbaşkanı Michel Aoun, Twitter adresinden yaptığı açıklamada, "Lübnan Başbakanı Saad Hariri'nin ülkeye dönmemesini meşru kılacak hiçbir şey olamaz, bu yüzden onun gözaltında olduğunu düşünüyoruz" açıklamasında bulundu.

BU İNSAN HAKLARI İHLALİDİR

Aoun, Hariri'nin gözaltına alınmasının insan hakları ihlali olduğunu söyledi.

HARİRİ: İKİ GÜN İÇİNDE DÖNECEĞİM

Suudi Arabistan gezisi sırasında verdiği sürpriz istifayla ülkeyi krize sürükleyen Lübnan Başbakanı Saad Hariri, iki gün içinde ülkesine geri döneceğini açıkladı.

Bir haftadan uzun zaman sonra attığı ilk Tweet'te Hariri, takipçilerine iyi olduğunu söyledi ve ailesini Suudi Arabistan'daki evlerinde bırakarak ülkeye geri döneceğini bildirdi.

CUMHURBAŞKANI İSTİFAYI KABUL ETMEDİ

Lübnan Cumhurbaşkanı Michel Aoun, Hariri'nin gizemli koşullar altında 4 Kasım'da açıkladığı istifayı reddetmiş ve Hariri ülkeye dönmeden de istifayı kabul etmeyeceğini açıklamıştı.

Lübnan, istifanın Suudi liderler tarafından Hariri'ye dayatıldığı ve Hariri'nin kendi iradesi dışında Suudi Arabistan'da tutulduğu görüşünde. Hariri ise Pazar günü bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada iddiaları yalanladı ve Lübnan'a birkaç gün içinde döneceğini belirtti.

Bazı Lübnanlı yetkililerse Hariri'nin ailesiyle birlikte Lübnan'a dönmesi gerektiğini, böylece Suudiler'in baskılarından tamamen uzaklaşmış olacağını söylüyor.

LÜBNAN'I KAOSA SÜRÜKLEME PLANI

Hariri'nin istifası Suudi Arabistan ve İran arasındaki gerilimin artmasının ardından geldi. Hariri, istifasını açıklarken Lübnan'da faaliyet gösteren Hizbullah hareketini de eleştirdi ve hayatından endişe duyduğunu söyledi. İran tarafından desteklenen, aynı zamanda Hariri koalisyonunun da ortaklarından olan Hizbullah, Hariri'nin istifasının Suudi Arabistan'ın Lübnan'ı kaosa sürükleme planı olduğunu söylemiş ve Hariri'ye geri dönmesi için çağrı yapmıştı.

HARİRİ'NİN SUUDİ ARABİSTAN'DA EVLERİ VAR

Lübnan ve Suudi Arabistan vatandaşı olan Hariri'nin Suudi Arabistan'da da evleri var. Hariri'nin eşi ve çocukları yıllardır Suudi Arabistan'da yaşıyor.

Lübnan Dışişleri Bakanı, Hariri'nin istifasının ardından ülkesinde istikrarı sağlamak için destek arayışıyla çıktığı Avrupa turunun ilk ayağında Brüksel'e gitti. Dışişleri Bakanı Cibran Basil daha sonra Paris'e geçecek.