Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Cumhurbaşkanı duyurdu, Başbakan gözaltında
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Cumhurbaşkanı duyurdu, Başbakan gözaltında

Siyasi kriz sonrası Suudi Arabistan İran ve Lübnan arasında başlayan gerginlik devam ediyor. Lübnan'dan, istifa eden Başbakan Saad Hariri'yle ilgili bir açıklama geldi. Lübnan Cumhurbaşkanı Michel Aoun Hariri'nin gözaltında olduğunu açıkladı.

Lübnan Cumhurbaşkanı Michel Aoun, resmi Twitter hesabından Suudi Arabistan'da zorla alıkonulduğu iddia edilen Başbakan Hariri'yle ilgili flaş bir açıklama geldi.

Lübnan Cumhurbaşkanı Michel Aoun, Twitter adresinden yaptığı açıklamada, "Lübnan Başbakanı Saad Hariri'nin ülkeye dönmemesini meşru kılacak hiçbir şey olamaz, bu yüzden onun gözaltında olduğunu düşünüyoruz" açıklamasında bulundu.

BU İNSAN HAKLARI İHLALİDİR

Aoun, Hariri'nin gözaltına alınmasının insan hakları ihlali olduğunu söyledi.

HARİRİ: İKİ GÜN İÇİNDE DÖNECEĞİM

Suudi Arabistan gezisi sırasında verdiği sürpriz istifayla ülkeyi krize sürükleyen Lübnan Başbakanı Saad Hariri, iki gün içinde ülkesine geri döneceğini açıkladı.

Bir haftadan uzun zaman sonra attığı ilk Tweet'te Hariri, takipçilerine iyi olduğunu söyledi ve ailesini Suudi Arabistan'daki evlerinde bırakarak ülkeye geri döneceğini bildirdi.

CUMHURBAŞKANI İSTİFAYI KABUL ETMEDİ

Lübnan Cumhurbaşkanı Michel Aoun, Hariri'nin gizemli koşullar altında 4 Kasım'da açıkladığı istifayı reddetmiş ve Hariri ülkeye dönmeden de istifayı kabul etmeyeceğini açıklamıştı.

Lübnan, istifanın Suudi liderler tarafından Hariri'ye dayatıldığı ve Hariri'nin kendi iradesi dışında Suudi Arabistan'da tutulduğu görüşünde. Hariri ise Pazar günü bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada iddiaları yalanladı ve Lübnan'a birkaç gün içinde döneceğini belirtti.

Bazı Lübnanlı yetkililerse Hariri'nin ailesiyle birlikte Lübnan'a dönmesi gerektiğini, böylece Suudiler'in baskılarından tamamen uzaklaşmış olacağını söylüyor.

LÜBNAN'I KAOSA SÜRÜKLEME PLANI

Hariri'nin istifası Suudi Arabistan ve İran arasındaki gerilimin artmasının ardından geldi. Hariri, istifasını açıklarken Lübnan'da faaliyet gösteren Hizbullah hareketini de eleştirdi ve hayatından endişe duyduğunu söyledi. İran tarafından desteklenen, aynı zamanda Hariri koalisyonunun da ortaklarından olan Hizbullah, Hariri'nin istifasının Suudi Arabistan'ın Lübnan'ı kaosa sürükleme planı olduğunu söylemiş ve Hariri'ye geri dönmesi için çağrı yapmıştı.

HARİRİ'NİN SUUDİ ARABİSTAN'DA EVLERİ VAR

Lübnan ve Suudi Arabistan vatandaşı olan Hariri'nin Suudi Arabistan'da da evleri var. Hariri'nin eşi ve çocukları yıllardır Suudi Arabistan'da yaşıyor.

Lübnan Dışişleri Bakanı, Hariri'nin istifasının ardından ülkesinde istikrarı sağlamak için destek arayışıyla çıktığı Avrupa turunun ilk ayağında Brüksel'e gitti. Dışişleri Bakanı Cibran Basil daha sonra Paris'e geçecek.
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Onlarca liseli birbirine girdi
Euroleague'de 5 takımı var: FIBA'ya destek
Beşiktaş kondisyon ve taktik çalıştı
'SGK Kılıçdaroğlu döneminde batmadıysa hiç batmaz'
Koruculara 'subaylık' müjdesi
Büyük sürpriz: Bir anda taksiler yanaştı...
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
İstanbul'a ne zaman kar yağacak? Meteoroloji tarih verdi
İstanbul'a ne zaman kar yağacak? Meteoroloji tarih verdi
Bahçeli'nin çıkışına AK Parti'den ilk yorum!
Bahçeli'nin çıkışına AK Parti'den ilk yorum!
Erdoğan ve Kuveyt Emiri önünde 3 anlaşma imzalandı
Erdoğan ve Kuveyt Emiri önünde 3 anlaşma imzalandı
ABD'de ilkokula silahlı saldırı
ABD'de ilkokula silahlı saldırı
Kılıçdaroğlu: SGK'yı Erdoğan batırdı
Kılıçdaroğlu: SGK'yı Erdoğan batırdı
Irak Başbakanı İbadi sert çıktı: Tahmin edemeyecekleri adımlar atacağız
Irak Başbakanı İbadi sert çıktı: Tahmin edemeyecekleri adımlar atacağız
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Onlarca liseli birbirine girdi
Onlarca liseli birbirine girdi
Euroleague'de 5 takımı var: FIBA'ya destek
Euroleague'de 5 takımı var: FIBA'ya destek
Beşiktaş kondisyon ve taktik çalıştı
Beşiktaş kondisyon ve taktik çalıştı
'SGK Kılıçdaroğlu döneminde batmadıysa hiç batmaz'
'SGK Kılıçdaroğlu döneminde batmadıysa hiç batmaz'
Koruculara 'subaylık' müjdesi
Koruculara 'subaylık' müjdesi
Büyük sürpriz: Bir anda taksiler yanaştı...
Büyük sürpriz: Bir anda taksiler yanaştı...
FETÖ'nün hücre evlerine yönelik 6 ilde operasyon
FETÖ'nün hücre evlerine yönelik 6 ilde operasyon
Taekwondonun duayenine veda
Taekwondonun duayenine veda
Cumhurbaşkanı duyurdu, Başbakan gözaltında
Cumhurbaşkanı duyurdu, Başbakan gözaltında
Türkiye onu 'Ayla' ile tanıdı: Şimdi yoğun bakımda
Türkiye onu 'Ayla' ile tanıdı: Şimdi yoğun bakımda
Borsa ilk yarıda yatay
Borsa ilk yarıda yatay
Korkut Kaymakamı açığa alındı
Korkut Kaymakamı açığa alındı

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English