Cumhurbaşkanı cuma namazını Üsküdar Hz. Ali Camii'nde kıldı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan cuma namazını Üsküdar Hz. Ali Camii'nde kıldı. Cami çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan cuma namazını Üsküdar Hz. Ali Camii'nde kıldı. Cami çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katıldığı 3. Milli Kültür Şurası'nın ardından Üsküdar Hz. Ali Camii'ne gelerek burada cuma namazını kıldı. Caminin çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındığı görüldü. Namazın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan camiden ayrıldı. (Volkan Kayalar- İsmail Coşkun / İHA)
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