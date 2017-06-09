Cumhurbaşkanı cuma namazını Sultanahmet Camii'nde kıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Sultanahmet Camii'nde kıldı. Erdoğan, namazın ardından vatandaşlarla sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Sultanahmet Camii'nde kıldı. Erdoğan, namazın ardından vatandaşlarla sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan cuma namazını kılmak için Sultanahmet Camii'ne geldi. Burada namazını kılan Erdoğan'a Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, AK Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci ve Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, namazın ardından kendisini caminin avlusunda bekleyen vatandaşlarla sohbet etti. Daha sonra Sultanahmet Meydanı'na çıkan Erdoğan, burada kendisini bekleyen kalabalığı selamladı. Erdoğan aracından inerek kalabalığın içerisinde bekleyen 4'üncü sınıf hukuk öğrencisi Nazen Tekin'i yanına çağırdı. Genç kızla hukuk düzeni hakkında sohbet eden Erdoğan, daha sonra Topkapı Sarayı'na gitmek üzere buradan ayrıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sohbet ettiği hukuk öğrencisi Nazen Tekin, "Herkes gibi sayın Cumhurbaşkanımızı bekliyordum. Daha sonra kendilerine bir dakika işareti yaparak arabalarını durdurmayı başardım. Çok heyecanlıydım. Daha sonra kendileri yanlarına çağırdığında hukukçu olduğumu söyledim. Her zaman yanlarında olduğumu söyledim. Onlarda çok mutlu oldular. Bizim gibi gençleri önemsedikleri için çok heyecan vericiydi bizim için. Kendileri de şu soruyu sordular. Bu içeri alımlarla alakalı haksızlıklar olduğunu düşünüyor musun dediler. Mutlaka haksızlıklar olabileceğini ama bunun alt yapısının araştırılacağını söyledim. Dolayısıyla içeri girmişse illaki bir nedeni vardır ki şu anda bu durumdadır" dedi.

(Doğan Can Cesur / İHA)