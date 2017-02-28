Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Çevik: Karlov suikastı kısa süre içinde aydınlığa kavuşturulabilir

Çevik, Rossiya 24 televizyonuna verdiği mülakatta, Büyükelçi Karlov suikastının soruşturmasına dair açıklamada bulundu.

'SORUŞTURMAYA FAYDASI DOKUNACAK BİLGİLER ELDE EDİLDİ'

Suikastla ilişkisi olduğu belirlenen 6 kişinin gözaltına alındığını ve katilin suikasttan önce kimlerle görüştüğünün tespit edildiğini belirten Çevik, bu bilgilerin soruşturmaya faydası olabileceğini kaydetti. Çevik, "Katilin yazışmalarında bazı detayların yer aldığı görüldü. Uzmanlar şu anda bu bilgiler üzerinde çalışıyor. Bu çok ciddi bir delil. Yakın zamanda olayı aydınlatacağımızı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Büyükelçi Karlov, geçen yıl 19 Aralık günü Ankara'da uğradığı silahla saldırı sonucunda hayatını kaybetmişti.