'Cumhurbaşkanı arkasında durmalı'

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Türk bakanlara yönelik Avrupa'daki yasaklara ilişkin, 'En yüksek demokrasiye sahip olduklarını iddia ediyorlar ama Türk bakanlara konuşma hakkı vermiyorlar. Sayın Cumhurbaşkanı Almanya'ya koyduğu tavrının arkasında durmalı' dedi.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Türk bakanlara yönelik Avrupa'daki yasaklara ilişkin, "En yüksek demokrasiye sahip olduklarını iddia ediyorlar ama Türk bakanlara konuşma hakkı vermiyorlar. Sayın Cumhurbaşkanı Almanya'ya koyduğu tavrının arkasında durmalı" dedi.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Kayseri Alperen Ocakları Eğitim Kültür Dayanışma Merkezi'ni ziyaret etti. Burada partililer sohbet eden Destici, gündemi değerlendirdi. Referandum süreci hakkında konuşan Başkan Destici, "Bu süreç ülkemiz için milletimiz için hatta Türk ve İslam coğrafyası için çok önemli bir süreçtir. Türkiye'deki bir sistem değişikliği halk oylaması ile karşı karşıya. Ben sadece kendi teşkilatımızda değil, teşkilat dışımızda olan insanlarla da konuşuyorum. 'Hayır' diyenleri de, 'Evet' diyenleri de dinliyorum. Hatta sadece Türkiye'de değil bizim soydaş coğrafyamızda olan, Bosna'daki kardeşlerimizle, Suriye Türkmenleri ile Kerkük Türkmenleriyle konuşuyorum. İnşallah önce devletimizin varlığını, sonra milletimizin birliğini ve daha sonrada hareketimizin de düşüncelerinin hepsini harmanlayarak inşallah doğru bir karar vermeye çalışacağız. Bu kararımızı da çok kısa süre içerisinde açıklayacağız. Artık sonuna geldik. 'Evet' diyenin de, 'Hayır' diyenin de tercihine sonuna kadar saygılıyız ve herkesin bu saygıyı göstermekle de mükellef olduğunu düşünüyoruz ve inanıyoruz. Hükümet edenlerin 'Evet' propagandası yapanlara da, 'Hayır' propagandası yapanlara da eşit şartlarda imkan sağlamasının demokrasinin bir gereği olduğunu düşünüyoruz. Özellikle bu propaganda çalışmaları sadece tek tarafa verilirse dolayısıyla diğer taraf haksızlığa uğradığını ve propaganda imkanı bulamadığını çok yüksek bir sesle dillendirecektir ki, buda dediğim gibi seçim sonuçlarının meşruiyeti açısından sakıncalar doğurabilir" ifadelerini kullandı.

Referandum sürecinde OHAL'in kaldırılmasının gerektiğini kaydeden BBP Lideri Destici, "Türkiye'nin artık OHAL'e ihtiyacı olmadığını düşünüyorum ve OHAL'in kaldırılması gerektiğini bir kez daha söylüyorum. Bu referandum sürecini biz OHAL ile geçirirsek olası bir 'Evet'in yüksek çıktığı bir sonuçta bu tartışmalı bir hale gelecektir. Buna hem dış dünya hem de içerideki belli çevreler bunun OHAL anayasası olduğunu iddia edeceklerdir ve meşruiyetini tartışmaya açacaklardır. Bunun için OHAL'in kaldırılmasını doğru buluyoruz" şeklinde konuştu.



"TÜRKİYE NE ALMANYA'YA NE HOLLANDA'YA NE DE AVUSTURYA'YA BOYUN EĞMELİDİR"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Almanya'ya ve diğer Avrupa ülkelerine karşı koyduğu tavrın arkasında durması gerektiğini belirten Destici, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Özellikle Almanya ve Hollanda başta olmak üzere çeşitli Avrupa ülkelerinde bakanlarımıza ve ülkemizin siyasi parti temsilcilerine konuşma hakkının verilmemesini şiddetle kınıyorum. Bu yasağı getiren ülkelerin derhal bu yasağı kaldırmalarını istiyorum. Demokrasinin beşiği olduğunu iddia ediyorlar. En yüksek demokrasiye sahip olduklarını iddia ediyorlar ama koskoca Türkiye Cumhuriyeti'nin bakanlarına konuşma hakkı vermiyorlar. Bu yasağın kaldırılmasını ve Türkiye'nin de bu konuda açık ve net bir şekilde Sayın Cumhurbaşkanının koyduğu tavrının arkasında durmasının doğru olduğunu düşünüyorum. Türkiye bu yasağı yapacağı diplomatik girişimler ile kararlı mütekabiliyet esasına bağlı girişimler ile bu yasakların kalkması için her türlü girişimi yapmalıdır. Bu konuda ne Almanya'ya ne Hollanda'ya nede Avusturya'ya boyun eğmemelidir."

(Ali Göç/İHA)