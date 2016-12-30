30.12.2016 15:08 Cuma namazı öncesinde camilerde kar temizliği

Bozüyük'te etkili olan kar yağışının ardından karla mücadele ekipleri tarafından ilçe genelinde bulunan camilerin çevrelerinde kar temizliği yapıldı. Bozüyük'te etkili olan kar yağışının ardından karla mücadele ekipleri tarafından ilçe genelinde bulunan camilerin çevrelerinde kar temizliği yapıldı.



Bozüyük Belediyesi'nin ilçe genelinde sürdürdüğü kar mücadelesi etkin bir şekilde devam ederken Cuma namazı öncesinde cami bahçelerinde de kar temizliği yapıldı. Namaz saati öncesinde cami cemaatinin buzlanma ve kar nedeni ile olumsuz etkilenmelerini öncelemek amacıyla ibadethanelere yönlendirilen ekipler, cami bahçelerinde kar kürüme ve buzlanmaya karşı tuzlama çalışması yaptı. Yapılan çalışmalarla özellikle bugün kılınan Cuma namazı münasebetiyle camilerde yaşanan yoğunlukta vatandaşların kar engeliyle karşılaşmamaları, ibadetlerini daha rahat bir şekilde yapabilmeleri sağlandı.

