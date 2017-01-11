11.01.2017 13:49 Çukurova Belediyesi'nden vatandaşa ücretsiz pazar servisi

Çukurova Belediyesi, sosyal belediyecilik faaliyetleri kapsamında yeni bir projeyi daha hizmete sundu. Çukurova Belediyesi, uygulamaya koyduğu ücretsiz servis ile gün boyu vatandaşları evlerinden alıp, semt pazarlarına götürüyor. Alışverişini yapan vatandaşlar daha sonra da aynı servisle eve dönüyor. Çukurova Belediyesi, sosyal belediyecilik faaliyetleri kapsamında yeni bir projeyi daha hizmete sundu. Çukurova Belediyesi, uygulamaya koyduğu ücretsiz servis ile gün boyu vatandaşları evlerinden alıp, semt pazarlarına götürüyor. Alışverişini yapan vatandaşlar daha sonra da aynı servisle eve dönüyor.



Doğu Akdeniz Belediyeler Birliği (DABB) ve Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, "Analarımız, bacılarımız pazardan alışveriş yapıyor, paketleri eve götürmekte zorlanıyordu. Buna çözüm olacak bir uygulamayı, sosyal belediyecilik anlayışı ile hizmete sunduk. Semt pazarlarında belirlenen noktalardan, yarım saatlik periyotlarla düzenli bir şekilde servis aracımız hareket ediyor ve pazarın bulunduğu semtte belirlenen güzergah boyunca vatandaşlarımızı evlerine bırakıyor" dedi.



"Vatandaşın pazar alışverişinde de yanındayız"



Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Adana Pazarcılar Odası Başkanı Ahmet Akçay'ın da katkılarıyla Semt Pazarı Ücretsiz Servis Araçlarını Çukurova halkının hizmetine sundu. "Vatandaşlarımızın artık pazar alışverişlerinde de yanındayız" diyen Başkan Çetin, yaptıkları çalışmalarla vatandaşların yaşantısını kolaylaştırmayı amaçladıklarını belirterek, "Analarımız, bacılarımız, kıymetli vatandaşlarımız pazardan alışveriş yapıyor paketleri eve götürmekte zorlanıyordu. İnşallah, buna çözüm olacak bir uygulamayı sosyal belediyecilik anlayışı ile hizmete sunduk. Semt pazarlarında belirlenen noktalardan yarım saatlik periyotlarla düzenli bir şekilde servis aracımız hareket ediyor ve pazarın bulunduğu semtte belirlenen güzergah boyunca, vatandaşlarımızı evlerine bırakıyor" dedi. Semt pazarı ücretsiz servis araçları 100. Yıl Semt Pazarı, Huzur (Esentepe) Semt Pazarı, Yurt Kapalı Semt Pazarı ve Güzelyalı Semt Pazarı için faaliyet gösterecek.



Vatandaş uygulamadan memnun



Pazar alışverişini yapıp evine gitmek için ücretsiz pazar servis aracını kullanan vatandaşlar, "Bu hizmeti başlatanlardan Allah razı olsun. Bu hizmet de çok yerinde bir hizmet olmuş. Verdiğimiz oylar boşa gitmiyor" diye konuştu.

