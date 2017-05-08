Çukurca'da PKK'lı teröristlerle çatışma çıktı

HAKKARİ'nin Çukurca ilçesinde askeri birliği saldırı hazırlığında olan 3 terörist ile asker arasında çatışma çıktı. Birliği sızmaya çalışan 2 teröristin öldürüldüğü belirtildi.
Hakkari'nin Çukurca İlçesi'nin Kuzey Irak'a sıfır noktasındakiŞen Tepe bölgesinde bulunan askeri birliğe sızmaya çalışan 3 PKK'lı terörist bölgede konuşlu Çukurca 2. Hudut Tugay Komutanlığı birlikleri tarafından tespit edildi.
Teröristlerin bulunduğu bölgeye operasyon düzenleyen birliklerle PKK'lı teröristler arasında çatışma çıktı. Çatışmada 2 PKK'lı terörist öldürülürken, yaralandığı değerlendirilen üçüncü teröristin yakalanması için güvenlik güçlerinin bölgedeki arama tarama faaliyetleri sürüyor.