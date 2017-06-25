Çukurca'da çatışma: 1 şehit

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde teröristler tarafından açılan taciz ateşinde yaralanan bir asker şehit oldu.
Hakkari'nin Çukurca ilçesinde teröristler tarafından açılan taciz ateşinde yaralanan bir asker şehit oldu. Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, 25 Haziran 2017 günü Çukurca ilçesi Güvendağı bölgesinde bulunan görevlilere yönelik bölücü terör örgütü mensuplarınca yapılan taciz ateşi sonucu 1 askeri personelin yaralandığı belirtildi. Açıklamada, "Yaralı personel, sevk edildiği Hakkari Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.
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