Çukurca'da 3 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Hakkari'nin Çukurca kırsalına düzenlenen hava harekatında, 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Hakkari'nin Çukurca kırsalına düzenlenen hava harekatında, 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

TSK'dan yapılan açıklamada, "28 Mayıs 2017 tarihinde, alınan anlık bir istihbaratın değerlendirilmesiyle, 16.25-16.45 saatleri arasında Hakkari/Çukurca kırsalı bölgesine, Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları ile hava harekatı düzenlenmiş; harekat sonucunda bölücü terör örgütüne ait bir adet barınma alanı imha edilmiş ve silahlı saldırı hazırlığı içinde olan 3 terörist de etkisiz hale getirilmiştir. Görevlerini başarıyla icra eden savaş uçaklarımız emniyetle üslerine dönmüşlerdir" denildi.

(Musa Erdoğan/İHA)