Çukurca'da 1 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Hakkari Çukurca Güvendağı güneyinde 1 teröristin etkisiz hale getirildiğini, böylece Hakkari civarında etkisiz hale getirilen terörist sayısının 847 olduğunu açıkladı.
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Hakkari Çukurca Güvendağı güneyinde 1 teröristin etkisiz hale getirildiğini, böylece Hakkari civarında etkisiz hale getirilen terörist sayısının 847 olduğunu açıkladı. TSK'dan yapılan açıklamada, 1 Temmuz 2017 tarihinde Hakkari bölgesinde operasyonlara aralıksız şekilde devam edilmekte olduğunun altı çizilerek, Çukurca Güvendağı güneyinde bugün teröristlerle sağlanan temas sonucunda 1 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi. Ayrıca Çukurca kırsalında Kale tepe bölgesinde yapılan arama tarama faaliyetleri esnasında 3 adet RPG-7 anti-tank mühimmatı ve 1 adet el yapımı patlayıcının ele geçirildiği kaydedildi. Operasyonların yoğun şekilde yürütüldüğü Ağustos 2016'dan bugüne kadar Hakkari ili civarında toplam 847 teröristin etkisiz hale getirildiği bilgisi verildi. (Uğur Kan Yüksek / İHA)
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