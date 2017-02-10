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Çukura düşen boğa için seferber oldular
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Çukura düşen boğa için seferber oldular

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde foseptik çukuruna düşen boğa, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde foseptik çukuruna düşen boğa, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre, Akçakale ilçesine bağlı Güneren Mahallesi'nde Abdülhadi Ay'a ait boğa, evin yanında bulunan yaklaşık 4 metre derinliğindeki foseptik çukuruna düştü. Hayvanı bulunduğu yerden çıkarmayı başaramayan Ay ailesi, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine giderek çalışmalara başlayan ekipler, çukurun etrafını iş makinesiyle açarak, boğanın çıkmasını sağladı. Foseptik çukurundan çıkan boğayı suyla temizleyen ekipler, daha sonra hayvanı sahibine teslim etti. Abdulhadi Ay, ineğini çukurdan çıkaran itfaiye ekiplerine teşekkür etti.
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