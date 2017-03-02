Cudi Dağı'na bahar operasyonu

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), terör örgütlerinin bahar-yaz hazırlıklarını imha etmek amacıyla Cudi Dağı bölgesine gerçekleştirilen operasyonda EYP yapımında kullanılan çok sayıda tüp, ilaç ve yaşam malzemesi ele geçirildiğini açıkladı.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), terör örgütlerinin bahar-yaz hazırlıklarını imha etmek amacıyla Cudi Dağı bölgesine gerçekleştirilen operasyonda EYP yapımında kullanılan çok sayıda tüp, ilaç ve yaşam malzemesi ele geçirildiğini açıkladı.

TSK, 23'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı birliklerince Şırnak İl Jandarma Komutanlığı emir komutasında bölücü terör örgütü (BTÖ) mensuplarını etkisiz hale getirmek ve BTÖ'nün bahar-yaz hazırlıklarını imha etmek maksadıyla 26 Şubat-1 Mart 2017 tarihleri arasında Cudi Dağı bölgesi Cizre-Soğukpınar Mahallesi'nde güvenlik korucularıyla takviyeli JÖH Tabur Komutanlığı unsurlarınca operasyon icra edildiğini bildirdi. Operasyonda Soğukpınar Mahallesi'nde BTÖ mensuplarınca kullanılan sığınağın tespit edildiği, sığınakta yapılan aramada EYP yapımında kullanılan 16 adet büyük, 11 adet küçük tüp, 2 adet akü ve çok sayıda ilaç ve yaşam malzemesi ele geçirildiği kaydedildi. İcra edilen operasyonla çok sayıda mağaranın bulunduğu bölgede BTÖ'nün bahar-yaz hazırlıklarının bir kısmının ele geçirilerek imha edildiği belirtilerek, BTÖ'nün bölgedeki varlığını yok etmek ve bahar-yaz hazırlıklarını tamamen imha etmek maksadıyla operasyonlara aralıksız devam edildiğinin altı çizildi.

(Uğur Kan Yüksek/İHA)