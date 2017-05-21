CSKA Moskova, THY Euroleague'de 6. kez üçüncü oldu
CSKA Moskova, Real Madrid'i yenerek THY Euroleague tarihinde 6. kez üçüncü olmayı başardı.
CSKA Moskova, Real Madrid'i yenerek THY Euroleague tarihinde 6. kez üçüncü olmayı başardı. Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenen THY Euroleague Final-Four'da mücadele eden Rus ekibi CSKA Moskova, Real Madrid'i mağlup ederek sezonu üçüncü tamamladı. Moskova ekibi, 1988 yılından beri Euroleague adı altında yapılan organizasyondan bu seneki Final-Four ile birlikte üst üste 6, toplamda da ise 16. Kez yer aldı. Rus ekibi, 1995-1996, 2003-2004, 2009-2010, 2012-2013, 2014-2015 sezonlarından sonra 6. kez de sezonu üçüncü olarak tamamladı. CSKA Moskova, geçtiğimiz sezon Almanya'nın Berlin şehrinde düzenlenen Final-Four'da finalde Fenerbahçe'yi yenerek şampiyon olmuştu. (Oğuzhan Ort/İHA)
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