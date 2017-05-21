CSK Moskova 3. oldu

THY Euroleague Final-Four'da üçüncülük maçında İspanyol ekibi Real Madrid'i 90-74 mağlup eden Rus ekibi CSKA Moskova, sezonu üçüncü tamamladı.

THY Euroleague Final-Four'da üçüncülük maçında İspanyol ekibi Real Madrid'i 90-74 mağlup eden Rus ekibi CSKA Moskova, sezonu üçüncü tamamladı.

Normal sezonu 22 galibiyet, 8 mağlubiyetle tamamlayan CSKA Moskova ekibi, play-offlarda İspanyol ekibi Baskonia ile eşleşti. Rus ekibi, ev sahibi olduğu seriyi 3-0 ile geçti. İstanbul'da düzenlenen Final-Four'da Yunan ekibi Olympiakos ile karşılaşan CSKA Moskova, parkeden 82-78'lik skorla mağlup ayrıldı. Üçüncülük maçında Real Madrid'i 90-74'lük mağlup eden Rus ekibi, 2016-2017 sezonunu üçüncü olarak bitirdi.



KÜNYE

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Damir Javor xx, Milivoje Jovcic xx, Fernando Rocha xx

Real Madrid: Randolph xx 4, Taylor xx 8, Maciulis xx 11, Ayon xx 11, Llull xx 7, Carroll x 3, Doncic x 6, Fernandez x 4, Nocioni x 4, Thompkins x 2, Draper x 5, Reyes x 5

Başantrenör: Pablo Laso

CSKA Moskova: Vorontsevich xx 10, Kurbanov x 2, Hines xxx 14, Jackson xxx 13, De Colo xxx 13, Higgins xxx 12, Fridzon xxx 12, Antonov x 3, Teodosic xx 7, Augustine x 4, Freeland x 1, Kulagin xx 3

Başantrenör: Dimitsios Itoudis

1. Periyot: 10-23 (CSKA Moskova lehine)

Devre: 32-45 (CSKA Moskova lehine)

3. Periyot: 56-69 (CSKA Moskova lehine)

(Bozhan Memiş - Oğuzhan Ort - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)