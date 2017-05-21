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CSK Moskova 3. oldu
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CSK Moskova 3. oldu

THY Euroleague Final-Four'da üçüncülük maçında İspanyol ekibi Real Madrid'i 90-74 mağlup eden Rus ekibi CSKA Moskova, sezonu üçüncü tamamladı.

THY Euroleague Final-Four'da üçüncülük maçında İspanyol ekibi Real Madrid'i 90-74 mağlup eden Rus ekibi CSKA Moskova, sezonu üçüncü tamamladı.
Normal sezonu 22 galibiyet, 8 mağlubiyetle tamamlayan CSKA Moskova ekibi, play-offlarda İspanyol ekibi Baskonia ile eşleşti. Rus ekibi, ev sahibi olduğu seriyi 3-0 ile geçti. İstanbul'da düzenlenen Final-Four'da Yunan ekibi Olympiakos ile karşılaşan CSKA Moskova, parkeden 82-78'lik skorla mağlup ayrıldı. Üçüncülük maçında Real Madrid'i 90-74'lük mağlup eden Rus ekibi, 2016-2017 sezonunu üçüncü olarak bitirdi.

KÜNYE
Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Damir Javor xx, Milivoje Jovcic xx, Fernando Rocha xx
Real Madrid: Randolph xx 4, Taylor xx 8, Maciulis xx 11, Ayon xx 11, Llull xx 7, Carroll x 3, Doncic x 6, Fernandez x 4, Nocioni x 4, Thompkins x 2, Draper x 5, Reyes x 5
Başantrenör: Pablo Laso
CSKA Moskova: Vorontsevich xx 10, Kurbanov x 2, Hines xxx 14, Jackson xxx 13, De Colo xxx 13, Higgins xxx 12, Fridzon xxx 12, Antonov x 3, Teodosic xx 7, Augustine x 4, Freeland x 1, Kulagin xx 3
Başantrenör: Dimitsios Itoudis
1. Periyot: 10-23 (CSKA Moskova lehine)
Devre: 32-45 (CSKA Moskova lehine)
3. Periyot: 56-69 (CSKA Moskova lehine)
(Bozhan Memiş - Oğuzhan Ort - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

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