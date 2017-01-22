Çözümü çatıda buldular

Spor Toto 3. Lig 3. Grup'ta Orduspor'un cezası sebebi ile seyircisiz oynanan 12 Bingölspor maçını Ordusporlu taraftarlar stadyum çevresindeki binaların çatısında izledi.

Spor Toto 3. Lig 3. Grup'ta Orduspor'un cezası sebebi ile seyircisiz oynanan 12 Bingölspor maçını Ordusporlu taraftarlar stadyum çevresindeki binaların çatısında izledi.

Spor Toto 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Orduspor, kendi sahasında 12 Bingölspor'u ağırladı. Karşılaşmaya konuk ekip 12 Bingölspor etkili başlarken 40. dakikada Fatih Yalnız'ın ayağından bulduğu golle 1-0 öne geçti. Golden 4 dakika sonra Orduspor'da Murat Torun attığı golle durumu 1-1 getirdi. İkinci yarı ataklarını sıklaştıran Orduspor, 52. dakika da yine Murat Torun'un ayağından bulduğu golle 2-1 öne geçti. Oyuna sonrada giren Mehmet Batuhan Şenel 81. dakikada Orduspor adına kaydettiği golle durumu 3-1 taşıdı. Maçın son bölümünde penaltı kazanan 12 Bingölspor'da Gökhan, atışı gole çevirdi ve müsabaka 3-2 Orduspor'un üstünlüğü ile tamamlandı.



STADYUMU ÇATIYA TAŞIDILAR

Spor Toto 3. Lig 3. Grup'un 16. haftasında sahasında oynadığı Diyarbekirspor karşılaşmasında tribünlerdeki çirkin tezahüratlar sebebi ile Orduspor'a seyircisiz oynama cezası verildi. Ceza sebebi ile seyircisizi oynanan 12 Bingölspor maçında Orduspor taraftarları giremedikleri maçta stadyum olarak stat çevresindeki binaları seçti. Bina çatılarına çıkan taraftarlar mor-beyaz bayraklar asarak, davullar eşliğinde takımlarına 90 dakika boyunca destek verdi.

(Doğan Arzık / İHA)