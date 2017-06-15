Coşkun Sabah'tan Ramazan konseri

İstanbul Büyükçekmece Belediyesi, kurduğu iftar sofrasında binlerce vatandaşı ağırladı. İftar sonrası sahne alan Coşkun Sabah da konuklara unutulmaz bir akşam yaşattı.
İstanbul Büyükçekmece Belediyesi, kurduğu iftar sofrasında binlerce vatandaşı ağırladı. İftar sonrası sahne alan Coşkun Sabah da konuklara unutulmaz bir akşam yaşattı. Büyükçekmece Belediyesi, Barış Manço Parkı'nda kurulan iftar sofrasında 5 bin 500 vatandaşı aynı sofrada buluşturdu. İftar için hazırlıklar saatler öncesinden başladı. Metrelerce uzunlukta masalar kuruldu. Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda ezanın okunmasıyla birlikte dualarla oruçlar açıldı. Alanı dolduran binlerce vatandaş Ramazan sevincini paylaştı.
COŞKUN SABAH SAHNE ALDI Türk Sanat Müziğinin güçlü isimlerinden Coşkun Sabah, iftar programı sonrasından sahne aldı. En sevilen şarkılarını Büyükçekmeceliler için seslendiren Sabah'a vatandaşlar da hep bir ağızdan eşlik etti. (Ahmet Faruk Sarıkoç - Hülya Keklik / İHA)
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