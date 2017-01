10.01.2017 20:24 ÇOSB, hastane, baraj ve üniversite yapacak

Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurul Başkanı Eyüp Sözdinler ve ÇOSB Müdürü Mehmet Özdoğan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Çerkezköy ve Kapaklı'da görev yapan basın mensupları ile öğle yemeğinde bir araya geldi.



Gazetecilik mesleğinin önemli ve meşakkatli bir iş olduğunu belirten Sözdinler, "Halkın tarafsız, eksiksiz ve doğru haber akışıyla bilgilendirilmesi, demokratik ve şeffaf toplum olmanın öncelikli şartlarından biridir. Basın çalışanlarımızın, kamuoyunu doğru ve eksiksiz bilgilendirme konusundaki yükümlülüklerini en iyi biçimde yerine getirmek için gösterdikleri çabalar hiç kuşkusuz büyük bir gurur kaynağıdır" dedi.



Gazetecilerin gününü kutlayan Sözdinler, burada OSB'deki yatırım ve çalışmalarla ilgili de bilgi verdi. 2016 yılında bir ülkenin karşılaşabileceği en büyük ve ciddi sorunlarla ülkenin karşılaştığını belirten Sözdinler, "Buna en büyük örnek, geçtiğimiz Temmuz ayının ortalarında bir terör örgütü mensuplarının demokratik düzeni devirip iktidara el koyma girişimini gösterebiliriz. Tüm bu yaşananlarla birlikte 2016 yılını geride bırakan Türkiye'nin ekonomik açıdan nasıl bir performans meydana getirdiğini birkaç rakamla da olsa ifade etmek isterim. 2016 yılı ihracatımız, 2015 yılına göre sadece binde 8 gerileyerek 142 milyar 610 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dünyada büyük bir durgunluk yaşanırken bizim bir önceki yılın rakamlarımızı yakalamamız bence büyük bir başarıdır. Enflasyon rakamlarına baktığımızda da çok kötü bir tablonun olmadığını özellikle vurgulamak isterim. Şöyle ki dövizdeki çok şiddetli yükselişe rağmen Aralık ayı enflasyonu yüzde 1.64 ve yıllık enflasyon da yüzde 8.53'de kaldı. Bunu şöyle açıklayayım, bu rakam Merkez Bankasının da hedefinin çok küçük oranda üstüne çıkan bir enflasyon rakamıdır. Bunun yanı sıra büyümenin üçüncü çeyreğinde beklenen gerileme oldu. Ama son çeyrekte büyümenin yükselişe geçmesi ve yüzde 3'ler dolayında seyretmesini bekliyoruz. 2017 hedefimizi ise şimdiden söyleyeyim yüzde 4'ün altında değildir. Bunların tümüne bakarsak Türkiye'nin ekonomisinin güçlülüğünü de görmüş oluruz. Beni asıl mutlu edense yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen yaşadığımız birlik, beraberlik ve dayanışmadır. Bunun da en güzel örneğini TL'ye verilen destekte gördük. Biz de ÇOSB olarak finansal kaynaklarımızı TL'ye dönüştürerek bu çalışmayı destekledik" dedi.



"En köklü OSB'lerden biriyiz"



Sözdinler, Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi (ÇOSB) olarak yapılan ve yapılacak olan çalışmalardan da söz etti. 1976'da kurulan ÇOSB'nin Türkiye'nin en büyük ve en köklü OSB'lerinden birisi olduğuna vurgu yapan Sözdinler, ÇOSB'nin büyüklüğünü sadece kapladığı alanla değil, Türkiye ekonomisine yaptığı katkıda büyüklüğü görülmesi gerektiğini söyledi.



Sözdinler, "Bölgemizdeki farklı ölçeklerdeki üretim tesislerimizin büyük çoğunluğu Türkiye'nin önde gelen sanayi kuruluşlarındandır. Çeşitli ölçeklerdeki firmalarımızda yaklaşık 70 bin kişi istihdam edilmektedir. Bölgemizde doluluk oranı yüzde 90'lara ulaşmış durumdadır. Yakın tarihe kadar tekstil alanında daha çok bilinmesine rağmen ÇOSB, kimya, plastik, lastik, kauçuk, elektrik-elektronik, gıdave özellikle son yıllarda ilaç sektöründe ciddi sayıda işletmenin yer aldığı karmabir OSB haline geldi" dedi.



"Belge yönetim sistemi"



Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi açısından 2017 yılı içerisinde büyük ölçüde tamamlamayı planlanan önemli bir projeden bahseden Başkan Sözdinler, "Bu projemiz ÇOSB Elektronik Belge Yönetim Sistemi'dir. Çerkezköy Organize Sanayi Bölge (ÇOSB) Müdürlüğü tarafından kurulacak Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) ile öncelikli olarak kurum dışından bölgeye gelen ve kurum içindeki belgelerin takibe alınması amaçlanmaktadır. EBYS ile Bölge Müdürlüğü içinde farklı birimlerde kullanılan belgelerin takibi, tüm formların elektronik ortama aktarılması, süreçlere bağlı olarak işlemlerin elektronik ortamda izlenebilirliğinin sağlanması, kurum dışına gönderilen evrakların elektronik imza ile imzalanarak Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) ile karşı tarafa gönderilmesi hedeflenmektedir. Proje, birimler arasında ve kurum dışı yazışmalarda bilgi akışını hızlandıracaktır. Ayrıca ÇOSB çalışanlarının gerçekleştirilecek bu çalışma sonrasında mobil uygulamalar vasıtasıyla sisteme erişimi ve kullanması mümkün olabilecektir. 2017 yılı sonuna kadar tamamlanması öngörülen EBYS projesi iki kısımdan oluşacaktır; 2017 yılı mart ayına kadar tamamlanacak bu projenin birinci kısmında Elektronik Belge Yönetim Sisteminin kurulumu için gerekli donanımlar temin edilerek gelen-giden evrak ve satın alma süreçlerinin yazılımları oluşturulacaktır. Projenin ikinci kısmında kurum içerisinde ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi kapsamında farklı birimlerde kullanılan formların kurumsal iş akışına bağlı olarak EBYS sistemine dahil edilmesi ve sistemin kurulumunun 2017 yılı sonunda tamamlanması beklenmektedir. Bu ikinci kısımda e-imza uygulamaları da sistemin uygulamalarına katılacaktır. ÇOSB bünyesinde kurulacak bu sistem (EBYS) sayesinde kurum içi-kurum dışı yazışmalar hızlanarak, güncel evrakların ve geçmiş dönemlerde toplanan evrakların elektronik sisteme dahil edilerek takip edilebilirliği (izlenebilirliği) ve saklanması öngörülmüştür. Ülkemizde bulunan pek çok OSB'ye ve diğer kurumlara da örnek teşkil edecek bu projenin, Organize Sanayi Bölgesinin çalışma verimliliğini de yükseltmesi planlanmıştır" şeklinde konuştu.



"ÇOSB önemli bir markadır"



ÇOSB çok önemli bir marka olduğunu vurgulayan Sözdinler, "Türkiye'nin yıldızıdır. Yönetim olarak bize düşen bu markayı daha da ileri taşımaktır. ÇOSB olarak Türkiye ekonomisine katkı yönünden en üstte olmayı hedefliyoruz. Endüstri 4.0 ile ilgili çalışmalar yapıyoruz, Bölgemize yüksek teknoloji üreten, katma değeri yüksek üretim yapan firmaları daha çok buraya çekmek istiyoruz. Sanayicimizin küresel pazarda rekabet gücünü artırmak, ülkemiz ekonomisine yatırım ve istihdam anlamında katkı sağlayabilmeleri için hizmet kalitemizi her geçen gün geliştirmekteyiz. Gelişmiş altyapımızla Avrupa standartlarında birinci sınıf bir üretim üssüyüz. Başarımızı şeffaf yönetim anlayışımıza ve kurumsallaşmış yapımıza borçluyuz. ÇOSB, 40 yıllık birikimiyle Türkiye'nin en üretken işletmelerine sahip olup, yıllık 20 milyar doları aşan cirosu, 3 milyar dolar ihracat hacmiyle Türkiye ekonomisine yön veriyor. Türkiye'nin en büyük 1000 firmasının içinde ÇOSB'den 33 firmanın yer bulması önemli bir gösterge ve biz bu firmaların sayısını artırmak istiyoruz. Günümüz şartlarında Bölgemiz sanayicilerinin enerji maliyetlerini azaltma yönünde projeler üretiyoruz. Hızlı karar ve hızlı uygulama prensibiyle hareket eden ÇOSB, yer altına aldığı enerji nakil hatları, en önemlisi bölge sanayicisine sağladığı temiz enerji ile kalite çıtasını her geçen gün daha yükseğe taşımaktadır. ÇOSB Müdürlüğümüz bünyesinde kurduğumuz ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ile sanayicilerimizin beklentilerini karşılamak yönünde hizmet etmekteyiz. Bu kapsamda çevreye ve insana duyarlı olarak gelişen teknolojiye ayak uyduran, çalışanlarımızın ve sanayicilerimizin memnuniyetini dikkate alan, katılımcılarımızın piyasa rekabet gücünü artıran çalışmaların içerisindeyiz. Hizmetlerimizde işleri doğru zamanında, uygun fiyata ve kesintisiz yapma prensibimizi hep önde tutuyoruz. Topladığımız, gerek teknik ve gerekse katılımcı memnuniyeti gibi sosyal tüm verileri analiz ederek yapılan çalışmalardaki hataları ortadan kaldırmak yönünde hareket ediyoruz" ifadelerine yer verdi.



"11 merkezden 8'i OSB'de"



Sözdinler, "Ülkemizde her geçen gün sayısı artan ve halen 300'ü aşkın Ar-Ge merkezleri açısından ÇOSB olarak Trakya Bölgesi'ndeki 11 Ar-Ge merkezinin 8'inin Çerkezköy'de bulunmasından ve bu merkezlerde 700'ü aşkın tam zamanlı Ar-Ge personelinin bulunmasından gurur duyuyoruz. Ar- Ge merkezlerinin sayısının artırılması amacıyla Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın desteğiyle toplantılar düzenlemekteyiz. Endüstri 4.0 gibi ülkemizi daha yüksek bir teknolojiye ulaştıracak önemli konularda sanayicilerimize yönelik panel vb. etkinliklerle bilgilendirmeler yapmaktayız. 2011 yılında attığımız yeşil adımla ÇOSB olarak TUBİTAK ile imzaladığımız protokolle, Hava Kirletici Kaynakların Koku Kirliliği ve Hava Kalite Seviyelerinin Belirlenmesi Projesine devam ediyoruz. Bu kapsamda, Bölgemizdeki proses ve yakıta bağlı endüstriyel kaynaklı emisyonların tespiti, koku kaynaklarının ve seviyelerinin belirlenmesi-irdelenmesi, kirleticilerin dağılımı çalışmaları yapılmaktadır. Bölgemiz açısından hava kalitesinin yönetmelik kirlilik seviyelerini aşmaması hatta AB kriterleri seviyesinde tutulması için büyük mücadele verilmektedir. Emisyonla ilgili kirliliğe neden olabilecek döküm, kimya, suni deri, geri dönüşüm gibi sektörlerde Genel Kurul kararı ile bölgemizde yeni tesis kurulmasına izin verilmemektedir. Hava kalitesinde olduğu gibi su tüketiminin azaltılması, su kaynaklarının sürdürülebilirliğinin sağlanması için su tüketimi yüksek sektörlerin Bölgemizde kurulmasına izin verilmemekte ve mevcut tesislerin de kapasite artışında su tüketimlerini artırmalarına müsaade edilmemektedir. Tesislerin sadece ekonomik yönden değil çevresel açılardan da dikkatle incelenerek uygun görülmesi halinde kurulmasına izin verilmektedir. Alınan tedbirler çerçevesinde son 10 yılda bölgemizdeki fabrika sayısında ciddi bir artış olmasına rağmen su tüketimi azalma yönündedir" diye konuştu.



"Baraj projesi var"



Yer altı su rezervlerini korumak amacıyla bir baraj projesi olduğunu da kaydeden Eyüp Sözdinler, "Bedeli tarafımızdan ödenecek kamulaştırmayı tamamlayıp yakında barajın temelini atacağız. Bu sayede ÇOSB'deki sanayicinin su ihtiyacını karşılamış olacağız. Sanayi atıklarının bertarafı da fabrikalar için önemli bir maliyettir. Atık çamuru yakacak tesisin de inşaatına başladık. 120 ton/gün kapasiteli bu tesisin de çevre yatırımları adına çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu yatırım da çevreci OSB olduğumuzun en güzel göstergesidir. Tesisimizi 2017 yılı içerisinde devreye almak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.



"Örnek bir kampüs alanı"



Sözdinler konuşmasının devamında ise, "Türk sanayisinin en büyük sorunlarından ara eleman sorununu çözmek için Türkiye'de örnek olacak bir kampüs alanında inşa ettiğimiz Özel ÇOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni açtık. Okulumuz ilk mezunlarını geçen yıl verdi. Meslek lisemiz 5 alan ve 7 dalda eğitim veriyor. Okulumuzun Endüstri 4.0 olarak tanımlanan yeni teknolojik düzeyine uygun eleman yetiştirmesine yönelik uygulamaların projelendirilmesi çalışmalarını sürdürmekteyiz. Beyaz yakalı sorununu aşmak için kurduğumuz ve halen eğitime devam etmekte olan Özel ÇOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin ardından Namık Kemal Üniversitesi ile bölgemizdeki sanayinin eğitim anlamında desteklenmesine yönelik ortak projeler geliştirme çabasındayız. Ayrıca Çerkezköy ve Kapaklı'daki ilköğretim okulu öğrencilerine yaklaşık 10 yıldır, her yıl 1500'ü aşkın öğrenciye teorik ve pratik yangın-çevre eğitimlerimiz devam ediyor." dedi.



"Kiralamaya başladık"



Sözdinler, "Geçtiğimiz yıl bölgemizin ticari hayatını canlandırmak ve katılımcılarımızın her türlü ihtiyacını bölgemiz içinde karşılayabilmesi için14 dükkanlı Ticaret Bloklarını tamamlayarak kiralamaya başladık. Bu yatırımın bölgemize ayrı bir canlılık da kazandırmaya başlamıştır. Yine sosyal sorumluluk anlamında geçtiğimiz aylarda temelini attığımız kreş ve gündüz bakımevi de kısa sürede tamamlanarak sanayicilerimizin ve fabrika çalışanlarının hizmetine sunulacak" dedi.



"2017de hız kesmeyeceğiz"



Sözdinler, sosyal sorumluluk çalışmaları ile ilgili de konuştu. Sözdinler, "Resim-kompozisyon yarışmaları dışında son iki yıldır katılımcılarımıza ve vatandaşlarımıza yönelik tiyatro, gösteri vb. etkinliklerimizi 2017 yılında da hız kesmeden sürdürmek hedefindeyiz. Yetişen yeni nesli çok önemsediğimiz ve eğitim her zaman önceliğimiz olduğu için onlara yönelik bilinçlendirme amaçlı tiyatro vb. özel çalışmalarımızı da sürdüreceğiz." diye konuştu.



Periyodik olarak yayınlanan "Global Sanayici" isimli derginin 2 bin aboneye ulaştığını söyleyen Sözdinler, "Bölge Müdürlüğü olarak yaptığımız çalışmaları ve ülkemizdeki ekonomik gelişmeleri Türkiye genelinde yaklaşık 2000 abonemize ulaştırıyoruz. Kurumsal web sitemiz üzerinden ve sosyal medya hesabımızdan bilgi paylaşımında da bulunuyoruz" dedi.



"Karla mücadele devam ediyor"



Sözdinler son olarak, "Sizlerin de bildiği üzere bölgemiz içerisinde karla mücadele ve yolları açık tutma çalışmalarımızı ekiplerimizle sürdürmekteyiz. Bu amaçla geçtiğimiz cuma gününden bugüne kadar yollara tuz atan ekiplerimiz, Bölgemizin kepçe, greyder ve unimog araçlarıyla yolların sürekli açık tutulmasını sağladılar. Sanayicilerimizin üretimlerini ve nakliyelerini aksatmayacak şekilde koordineli olarak çalışmaktayız" şeklinde konuştu.



"Söz verdik yapacağız"



Sözdinler, eski Tekirdağ Valisi Enver Salihoğlu'na hastane sözü verdiklerini ve hastanenin 2017 yılında yapılacağını ifade etti. Sözdinler, "Yanık ünitesi ve mikro cerrahi bölümünün de olacağı bir hastane planladık. Bunun sözünü vermiştik ve yapacağız. Aynı şekilde bir Üniversite yapımı için çalışmalarımız var. Kalifiye eleman konusunda kendimizin yetiştirdiği elemanlar yetiştireceğiz" şeklinde konuştu.