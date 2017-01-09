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Çorum'da eğitime kar engeli
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Çorum'da eğitime kar engeli

Çorum merkez ilçede kar yağışı nedeniyle okullar yarın tatil edildi.

Çorum merkez ilçede kar yağışı nedeniyle okullar yarın tatil edildi.

Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, "Olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle Çorum merkez ilçede 10 Ocak Salı günü taşımalı eğitime bir gün ara verilmiştir" denildi.

Sungurlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada da, 10 Ocak Salı günü taşımalı olarak eğitimine devam eden öğrenciler ve köy okullarında bir gün süreyle okulların tatil edildiği açıklandı.
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