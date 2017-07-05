Çorum'da 27 kişiye ByLock'tan gözaltı

Çorum'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları iddia edilen haklarında gözaltı kararı çıkarılan 38 kişiden 27'si gözaltına alındı.

Çorum'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları iddia edilen haklarında gözaltı kararı çıkarılan 38 kişiden 27'si gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Yapılan işlemler sonunda; aralarında 4. sınıf emniyet müdürü, doktor, öğretmen ve esnafların da bulunduğu 27 şüpheli gözaltına alınmış, 2 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatı ile serbest bırakılmıştır. 1 şüpheli halen ceza infaz kurumunda tutuklu olup, firari olan 8 şüphelinin ise yakalanması için çalışmalar devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.

(M. Muttalip Yalçın /İHA)