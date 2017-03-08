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Çorum'a şehit ateşi düştü
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Çorum'a şehit ateşi düştü

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Ali Şirin'in Çorum'daki baba evine şehit ateşi düştü

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Ali Şirin'in Çorum'daki baba evine şehit ateşi düştü
Lice'de "Bayrak-41 Şehit Jandarma Tolga Topçuoğlu Müşterek Operasyonu"nda şehit düşen 25 yaşındaki Şirin'in şehadet haberi, Dodurga ilçesine bağlı Dikenli köyünde yaşayan babası Mustafa ile annesi Fatma Şirin'e, askeri yetkililer tarafından verildi.
Şehidin akrabaları, yakınları ve komşuları acı haber üzerine eve gelirken şehidin evine Türk bayrağı asıldı. Şehidin kardeşi ile bazı akrabaları gözyaşlarına hakim olamazken, yakınlarınca teselli edilmeye çalışıldı. Dodurga Kaymakam Vekili Tayfun Deli ve Belediye Başkanı Mustafa Aydın, aileyi ziyaret ederek, başsağlığı diledi. Şehidin, yaklaşık 2 yıldır uzman çavuş olarak Diyarbakır'da görev yaptığı, eşi Hülya Şirin'in de Diyarbakır'da yaşadığı öğrenildi.
Bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Çorum'a gelen Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın da Şirin ailesini telefonla arayarak başsağlığı dileğinde bulunduğu öğrenildi.
(M. Muttalip Yalçın /İHA)

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