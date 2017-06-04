'Çorbadan sonra 2-3 dakika dinlenin'

Diyetisyen Beyza Vural, iftarla sahur arasında 1,5-2 litreye yakın su içilmesi gerektiğini söyledi. Vural, iftarda mide sorunu yaşanmaması için çorba içtikten sonra 2-3 dakika dinlenmek gerektiğini de belirtti.

Diyetisyen Beyza Vural, iftarla sahur arasında 1,5-2 litreye yakın su içilmesi gerektiğini söyledi. Vural, iftarda mide sorunu yaşanmaması için çorba içtikten sonra 2-3 dakika dinlenmek gerektiğini de belirtti.

Medicana Konya Hastanesi Diyetisyeni Beyza Vural, Ramazan ayında yaklaşık 16-17 saat aç kalındığını ve bunun önüne geçebilmek için sıvı ve tok tutacak lif tüketimi gerektiğini söyledi. Diyetisyen Vural, sahura kalkmanın önemine dikkat çekerek, "Uykuyu bölmemek adına sahura kalkmadan yeyip yatmak şeklinde olmamalı. Sahurda mutlaka sindirimi kolay, kolay hazırlanabilir, kahvaltı seçenekleri çok güzel olabilir. İftardan kalan yemekleri sahurda tüketmeyelim. Sahurda bir haşlanmış yumurta, peynir ve protein ağırlıklı bir sahur olması önemli. Tuzlu besin olduğu için zeytin çok fazla önermiyorum. Onun yerine kavrulmamış çiğ kuruyemiş olabilir. Tahıllı ekmekler, köy ekmekleri tüketilebilir. Ramazan pidesini sahurda önermiyorum. Daha çok iftarda tüketebiliriz. Bol yeşillik, domates, salatalık, lif yönünden zengin tok yiyecekler olabilir. Süt, yoğurt yine sahurda faydalanması gereken yiyeceklerden" dedi.



"İFTARLA SAHUR ARASINDA 1,5-2 LİTREYE YAKIN SU İÇMELİYİZ"

İftarda 1-2 bardak su ya da hurmayla orucun açılabileceğini de ifade eden Vural, "Bir kepçe çorba olabilir. Yoğurtlu çorbalar özellikle mideyi çok rahatlatıyor. Çok ağır olmayan, kızartılmayan sebze ve etli sebze yemekleri olabilir. Asitli ve şekerli içeceklerden uzak durmalıyız. Ayran, cacık, maden suyu, bitki çayları, ev yapımı komposto hoşaflar olabilir. İftarla sahur arasında 1,5-2 litreye yakın su içmeliyiz. Sahurda da 4-5 bardak su içmeliyiz. Su içeriği yüksek olan meyve sebzelerden de faydalanabiliriz. Sahurda bol bol salatalık yemek ya da lif içeriği ve su içeriği yüksek meyvelerden faydalanabiliriz. İftardan 1-2 saat sonra karpuz yiyebiliriz" diye konuştu.



"ÇORBA İÇTİKTEN SONRA 2-3 DAKİKA DİNLENMELİYİZ"

Özellikle ilk haftalarda birden yemeğe yüklenilmesi sonucunda mide krampları, hazımsızlık, reflü gibi şikayetlerle çok sık karşılaştıklarını dile getiren Vural, "Bunun önüne geçmek için çorbayı içtikten sonra 2-3 dakika dinlenmek ve nefes almak çok fayda sağlar. Bunun dışında bitki çayları, rezene çayı, papatya çayı çok faydalıdır. İftardan sonra bir fincan bunlardan yaralanmakta fayda var" şeklinde konuştu.

Yemeklerden sonra tatlı tüketimi hakkında uyarılarda da bulunan Diyetisyen Vural, "Ramazan tatlısı güllaç tüketilebilir. Fakat tüketim sıklığı ve miktarı çok önemli. Haftada bir gün yemeklerden 2 saat sonra küçük bir porsiyon olabilir. Sütlü tatlılar ya da dondurma yine ferahlatıcı bir seçenek. Şerbetli tatlılar yerine sütlü tatlılar ve dondurmalar tercih edilebilir" ifadelerini kullandı.

(Barış Gök - Uğur Sarı / İHA)