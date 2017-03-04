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Çorbacıya ateş açtılar 'Anne ben gidiyorum hakkını helal et'
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Çorbacıya ateş açtılar 'Anne ben gidiyorum hakkını helal et'

KONYA'da ateş açılan çorbacıda boynundan yaralanan Muhammet Uyar yerde yatarken telefona sarıldı ve annesini aradı.

KONYA'da kimliği belirsiz kişiler, çalışanlarıyla tartıştıkları çorbacıya ateş açtı, 2 kişi yaralandı. Kurşunun boynunu sıyırdığı Muhammet Uyar, yerde yatarken annesine telefon açıp, "Anne ben gidiyorum, hakkını helal et" dedi.

Olay, saat 23.45 sıralarında merkez Selçuklu İlçesi Nişantaşı Mahallesi Nalçacı Caddesi'nde meydana geldi. Çorbacıya gelen bir grup, daha önceden aralarında husumet bulunan işyeri çalışanları ile tartıştı. Tartışma sonrası dışarı çıkıp araçlarına binen grup, işyerine ateş açıp kaçtı. Bu sırada kaldırımda yürüyün 21 yaşındaki Derviş Çoban kolundan, çalışanlardan Muhammet Uyar ise boynundan yaralandı.

Kurşunun boynunu sıyırdığı Uyar, yerde yatarken annesini arayarak, "Anne ben gidiyorum, hakkını helal et" dedi.

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Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla kent merkezindeki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.
Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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