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Çöpten sonra çamur da elektriğe dönüşüyor
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Çöpten sonra çamur da elektriğe dönüşüyor

Bursa'da Hamitler Katı Atık Depolama Sahasında oluşan metan gazından elektrik üretiminin ardından şimdi de arıtma tesislerinden çıkan çamurlardan elektrik üretecek. Günde yaklaşık 100 ton atık çamurunun yakılmasıyla 2,5 megavat saat elektrik üretecek olan çamur yakma tesisleri açılış için gün sayıyor.

Bursa'da Hamitler Katı Atık Depolama Sahasında oluşan metan gazından elektrik üretiminin ardından şimdi de arıtma tesislerinden çıkan çamurlardan elektrik üretecek. Günde yaklaşık 100 ton atık çamurunun yakılmasıyla 2,5 megavat saat elektrik üretecek olan çamur yakma tesisleri açılış için gün sayıyor.
Bursa'nın daha sağlıklı ve yaşanabilir bir şehir olması amacıyla çevre yatırımlarına ağırlık veren Bursa Büyükşehir Belediyesi, metan gazından elektrik üretimi, ana içme suyu hattı üzerine kurulan tribünler ile sudan elektrik üretimi ve güneş panellerinden elektrik üretiminin ardından arıtma tesislerinde toplanan çamurlardan elektrik üretimi için kurulan tesiste sona yaklaştı. BUSKİ tarafından projelendirilip Doğu Atıksu Arıtma Tesisinde inşa edilen tesislerde üretim için artık gün sayılmaya başlandı. Çamur yakma tesisinde devam eden son hazırlıkları yerinde incelen Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, imalat hakkında BUSKİ Genel Müdürü İsmail Hakkı Çetinavcı'dan bilgi aldı.
Bursa'nın daha yaşanabilir bir kent olması ve yeniden Yeşil Bursa olarak anılması için çevre yatırımlarına büyük önem verdiklerini hatırlatan Başkan Altepe, "Arıtma tesisi atığı olan çamurların bertaraf edilmesi gerekiyor. Bu uzun yıllardır büyük bir sorundu. Çamurlar üretiliyor, fakat bu çamurlar bertaraf edilemiyordu. Şimdi artık bu çamuru ürettiğimiz yerde direkt olarak yakıp yok edebiliyoruz. Yaptığımız araştırmaların sonunda örneklerini Amerika ve Almanya'da gördüğümüz bu tesisi kentimize kurmaya karar verdik. Son teknolojik metotları kullanarak yerli üretimle kentimize kazandırdığımız tesisi önümüzdeki günlerde çalıştırmaya başlayacağız" dedi.
Tesislerin çalışma sistemi hakkında da bilgi veren Başkan Altepe, günlük 400 ton sıvı çamurun sıkıştırıldıktan sonra 100 tona düşürülüp, bu tesislerde yakılacağını söyledi. Akışkan yataklı kazanlarda ilk etapta sistemi çalıştırmak için doğalgaz kullanılacağını belirten Başkan Altepe, "Startı doğalgazla verip kazanımız 850 dereceye kadar yükseliyor. 850 dereceden sonra sistem normal rejime giriyor. Proses çalışıyor ve bundan sonra 3600 kalori olan çamur aynı bir kömür gibi yanmaya başlıyor. İçeriye üflenen 600 derecelik hava ile birlikte kendi kendini yakıyor. Burada çamur kendi kalorisiyle yanıyor ve saatlerce, günlerce aylarca bu yanma devam edebiliyor. Kazanın sıcaklığını direkt eşanjörlere vererek buhar üretiyoruz. Atık ısıda üretilen buhar burada tribünlere giderek elektrik enerjisine dönüşüyor. 2.5 megavat saat burada günlük elektrik üretiliyor. Hesaplarımıza göre de tesis ürettiği elektrikle 12 yıl gibi bir sürede kendini amorti etmiş olacak" diye konuştu.

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