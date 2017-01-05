05.01.2017 16:41 Çöpten mermi çıktı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde otobüs durağının yanındaki çöp kutusunda çok sayıda tabanca mermisi bulundu. Bursa'nın İnegöl ilçesinde otobüs durağının yanındaki çöp kutusunda çok sayıda tabanca mermisi bulundu.



Edinilen bilgiye göre, otobüs durağının yanında bulunan çöp kutusuna elindeki çöpü atmak isteyen bir vatandaş, kapağı açtığında mermiler olduğunu gördü. Vatandaş durumu hemen emniyete bildirdi. Gelen ekipler çevrede güvenlik tedbiri aldı. Olay yeri inceleme ekibi tarafından çöp kutusundan tek tek alınan mermiler incelenmek üzere emniyete götürüldü. 11 adet 9,65 milimetre çapındaki tabancaya ait olan mermilerin kim tarafından atıldığı araştırılyor.

