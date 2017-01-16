16.01.2017 14:29 Çöplükte yavru köpeklerin ölü bedenleri bulundu

Adıyaman'daki şehir çöplüğünde, poşet içerisinde 7 adet yavru köpek ölüsü bulundu. Adıyaman'daki şehir çöplüğünde, poşet içerisinde 7 adet yavru köpek ölüsü bulundu.

Adıyaman şehir çöplüğü yakınlarında, ağzı bağlı çöp poşetleri içerisinde 7 adet köpek yavrusu bulundu. Vatandaşların ihbarı ile bulunan köpeklerin, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce poşete konulduğu, köpeklerin içerisinde bulundukları poşetlerde havasız bırakılarak telef edildiği iddia edildi.

Yavru köpekleri bulan ve isminin açıklanmasını istemeyen vatandaşlar, olayın vahşet olduğunu belirterek, köpek yavrularını telef edenlerin bulunmasını istedi.

(Cihan Kizir/İHA)

