Çöplere dadanan ayıdan böyle kurtuldu

Çöplere dadanan ayılardan 'palyaço' ile kurtuldu.

Çöplere dadanan ayılardan 'palyaço' ile kurtuldu.

Amerika Birleşik Devletleri'nde geceleri çöpüne ayı dadanan adamın aklına ilginç bir fikir geldi. Cadılar Bayramı için aldığı palyaçoyu çöp kutusuna bağlayan adam, kamerasını kurup beklemeye başladı. Gece olduğunda ayı yine geldi ve çöpü karıştırmaya başladı. İlk başlarda palyaçoya aldırmayan hayvan, çöpü hareket ettirince palyaço da ses çıkartarak hareket etmeye başladı. Korkan hayvan hızla kaçarken, adam da ayının dağıttığı çöpleri temizlemekten kurtulmuş oldu.

