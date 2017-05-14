Çöpe düşen köpeği itfaiye kurtardı

Düzce'nin Konuralp Mahallesi'nde yeni faaliyete geçen çöp alanında yiyecek arayan yavru köpek çöp bunkerine düştü. Çöplerin içinde çırpınan köpeği bunkerin içine sarkıtılan itfaiye eri kurtardı. Köpeğin kurtarılma anı ise cep telefonu ile kaydedildi.

Düzce'nin Konuralp Mahallesi'nde yeni faaliyete geçen çöp alanında yiyecek arayan yavru köpek çöp bunkerine düştü. Çöplerin içinde çırpınan köpeği bunkerin içine sarkıtılan itfaiye eri kurtardı. Köpeğin kurtarılma anı ise cep telefonu ile kaydedildi.

Düzce'nin Konuralp Mahallesi'nde hizmete giren ve Düzce'nin çöpünü İstanbul'a taşıyan aktarma alanda bulunan çöp bunkerine bir yavru köpeğin düşmesi itfaiye ekiplerini harekete geçirdi. Yaklaşık 3 metre derinliğindeki bunkerden gelen köpek sesini duyan vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. Çaresizlik içinde kıvranan köpeğin imdadına itfaiye eri yetişti. Köpeğin çöplerin içinde olduğunu tespit eden ve İple bunkere sarkan itfaiye eri köpeği yukarı çekti.

İtfaiye ekiplerinin çabaları ile sorunsuz olarak kurtarılan yavru köpek olay yerinden uzaklaştı.

(Ali Osman Çatana / İHA)