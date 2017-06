Çöpçü köpek kadro bekliyor

Eskişehir'de barınaktan alınan ve aldığı eğitim sonrasında sokaktan çöp toplamaya başlayan 4,5 yaşındaki Golden cinsi çevreci köpek, görenleri kendisine hayran bırakıyor.

Eskişehir'de barınaktan alınan ve aldığı eğitim sonrasında sokaktan çöp toplamaya başlayan 4,5 yaşındaki Golden cinsi çevreci köpek, görenleri kendisine hayran bırakıyor.

Odunpazarı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nün çevreci köpeği Abdiş, yaptıklarıyla büyük ilgi görüyor. Yaklaşık 4 ay önce barınağa bırakılan Golden cinsi köpek, çevre temizliği konusundaki marifetleriyle büyük beğeni topluyor. Ailelerin ve özellikle çocukların ilgi odağı olan köpek, kısa sürede aldığı eğitimler sonrasında etrafa atılan pet şişeleri toplamaya başladı. Çevre duyarlılığı konusunda birçok kişiye örnek olan 4,5 yaşındaki köpek, ağzına aldığı atıkları meraklı bakışlar arasında çöpe bırakarak adeta çevreci mesaj veriyor.



"BERABER MESAİYE BAŞLAYIP GÜN BOYU BİZİMLE TAKILIYOR"

Abdiş'in Eskişehirliler tarafından kısa sürede sevildiğini ifade eden Odunpazarı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünde görevli Rıza Demircan, "Köpeğimiz çok dikkat çekiyor. Çocuklar çok seviyor. Kadınların da ilgisini çekiyor. Köpeği barınağa bırakmışlar. Bize gelen ihbar üzerine barınaktan arkadaşlar aldı. Yaklaşık 4 ay oldu. Eğitim sonrasında sokaktan çöp toplamaya başladı. Vatandaşın da dikkatini çekiyor. Sabahleyin çarşı merkezine o da geliyor. Gördüğü pet şişeleri topluyor. Bize de büyük faydası oluyor. Çocuklar da aşırı seviyor. Bizimle beraber mesaiye başlıyor sabahleyin. Beraber geliyoruz öğle de paydosa çıktığımızda Abdiş de gidiyor mamasını yiyor, suyunu içiyor. Gün boyu bizimle beraber takılıyor Abdiş" dedi.



"VATANDAŞLAR TARAFINDAN DA ÇOK SEVİLİP SAYILIYOR"

Golden cinsi köpeğin yaklaşık 4 ay önce barınağa bırakıldığını aktaran Odunpazarı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü temizlik görevlisi Okan Arslan ise "Yaklaşık 1 ay önce Abdiş aramıza katıldı. Sabah erken saatte alıyoruz, yarım saatlik bir eğitimi var. 08:00'de iş başı yapıyoruz. Saat 10:00 ile 12:00 arası molalarımız var birlikte. O molalarda Abdiş'in de kendi ihtiyaçları karşılanıyor. Vatandaşlar tarafından da çok sevilip sayılıyor. Çöp odaklı bir eğitim veriyoruz. Pet şişe topluyor. Eğitimini vermekteyiz. İlerleyen zamanlarda daha farklı eğitimlerimiz de olacak. Şu an 1 numara diyebiliriz. Eskişehir'deki çoğu etkinliklere birlikte katılmaktayız. Orada çocukların ilgi odağı. Gerek aileler olsun gerekse çocuklar olsun çoğu herkesin sevdiği bir maskot diyebiliriz şu an" ifadelerini kullandı.



"GELDİĞİ DÖNEMLERDE YIPRANMIŞTI AMA İLGİ GÖSTEREREK ŞU AN OLDUĞU DURUMA GETİRDİK"

Köpeğin eğitimlerinden de bahseden Arslan, gayet uyumlu bir hayvan olduğunu belirterek şöyle devam etti:

"Çocuk gibi şefkat ve sevgi ile eğitimimizi gerçekleştiriyoruz. Gayet uyumlu bir hayvan. Bizimle uyum içerisinde çalışıyor. Şu anda iyi bir aşamadan geçiyoruz. Yaklaşık 4 ay önce sokaktan barınağa bırakılmış. Bizim de 1 ay oldu eğitim vermeye başlayalı. Geldiği dönemlerde yıpranmıştı ama ilgi ve alaka göstererek Abdiş'i şu an olduğu duruma getirdik. Özellikle Metin müdürümüzün de katkısı çok büyüktür onda. Abdiş Hamamyolu ve Yediler Parkında hafta içi, hafta sonu da Odunpazarı Bölgesinde olan etkinliklerde ve bölgede oluyor. Gelen turistlerin gözü önünde, bizimle beraber faaliyetlerini yürütüyor."

(Kadir Arslan - Mustafa Kaplan /İHA)