'Çöp taksi' hizmete girdi

Adana'nın dar sokaklarında çöplerin toplanabilmesi için 'Çöp taksi' uygulaması başlatıldı.

Adana'nın dar sokaklarında çöplerin toplanabilmesi için "Çöp taksi" uygulaması başlatıldı.

Seyhan Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, 800 bin nüfuslu ilçede yıllarca süre gelen çarpık yapılaşma ve buna bağlı olarak özellikle çöp toplama konusunda yaşanan bazı sıkıntıların önüne geçebilmek için "Çöp taksi" uygulaması hayata geçirildi. Çöp taksiler haftanın 7 günü ve 24 saat boyunca kesintisiz hizmet sunacak. Çöp taksi hizmetinden ihtiyaç halinde yaralanmak isteyen vatandaşlar 428 16 21 numaralı telefondan Seyhan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne ulaşabilecek.



"VATANDAŞA EN HIZLI HİZMETİ SUNUYORUZ"

Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar, çöp taksi uygulaması ile büyük kamyonların girmesi zor olan ara sokaklara daha kolay ve süratli bir şekilde müdahale edeceklerini belirterek, "İlçemiz en temiz hep temiz" sloganı ile çıktıkları yolda örnek gösterilen bir Seyhan oluşturmak istediklerini söyledi. Başkan Karalar, "Çöp taksiler artık Seyhanlıya daha temiz bir ilçe oluşturmak için yollara çıktı. Çöp saatlerini önceden bildiriyoruz ama vatandaşlar her zaman bu saatlere rivayet etmiyor. Aslında söylediğimiz saatlerde çöpler konsa bu çöp taksiye gerek kalmayacak ama bizim vatandaşımız bazen çöp saatleri dışında çöpünü dışarı koyuyor. Buda sanki çöp toplanmamış havası yaratabiliyor. Bu uygulama ile girilmesi zor dar sokaklara artık daha rahat ulaşılabilecek. Bu araçlarımız günün 24 saati bu ara sokaklarda olacak ve gördüğü çöpleri toplayacak. Bu uygulama ile vatandaşların bizleri aramasına pek fırsat vermiyoruz ama ola ki bir sorunu olması durumda yine belediyemize ulaşıp ekip isteyebiliyor. Araçların küçük ve süratli olmasından dolayı olumsuzluğun yaşandığı bölgeye daha ivedi ulaşıp o sorunu çözebiliyoruz" şeklinde konuştu.

