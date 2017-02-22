Çöp konteynerinden vahşet çıktı

Sivas'ta çöp konteynerinde yeni doğmuş bir kız bebek cesedi bulundu.

Sivas'ta çöp konteynerinde yeni doğmuş bir kız bebek cesedi bulundu.

Olay, öğle saatlerinde Eğriköprü Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede çöp toplayan Muhammet G., çöp konteynerlarından birinde bebek cesedi bularak durumu polise haber verdi. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, poşete sarılarak çöpe atılan bebeğin yeni doğmuş olabileceğini bildirdi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan muayenede ise cesedin kız bebeğe ait olduğu ve göbek bağının kesildiği tespit edildi.

Bebeğin cesedi, otopsi yapılmak üzere Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, cesedi konteynere bırakan kişinin yakalanması için çalışma başlattı.

Cesedi bulan Muhammat G. cesedin poşete sarılı olduğunu ve çöpü karıştırırken düştüğünü söyledi.

(Hakan Kaleli / İHA)