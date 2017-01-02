02.01.2017 20:13 Çöp kamyonun altında kalan kadın öldü

Sivas'ın Kangal ilçesinde çöp kamyonunun altında kalan kadın hayatını kaybetti. Sivas'ın Kangal ilçesinde çöp kamyonunun altında kalan kadın hayatını kaybetti.



Kaza, saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Turan G. (46) yönetimindeki 58 LC 198 plakalı Kangal Belediyesine ait çöp kamyonu, Gürsel Mahallesi'nde yolda yürüyen iki çocuk annesi Sevgi Kılıç'a (50) çarptı. Kamyonun arka tekerinin altında kalan Kılıç olay yerinde hayatını kaybetti. Kılıç'ın cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Kangal Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kamyonun şoförü Turan G. ise gözaltına alındı.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

