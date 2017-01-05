05.01.2017 13:44 Çöp evdeki kedilere belediye şefkati

Bursa'da çöp evdeki kedilere belediye sahip çıktı. Bursa'da çöp evdeki kedilere belediye sahip çıktı.



Yıldırım Belediyesi ekipleri, Baruthane Mahallesi'ndeki dairesini çöplerle ve bakıma muhtaç durumdaki kedilerle dolduran Z.Y'nin evini mahkeme kararıyla temizledi. Polis eşliğinde bahse konu eve giden ekipler, kokudan yaşanamaz haldeki dairedeki çöpleri tahliye etti. Çöpler boşaltılırken, bakıma muhtaç durumda olan kediler Yıldırım Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından alınarak, Cumalıkızık'taki Sahipsiz Hayvan Bakım Evi ve Tedavi Merkezi'ne götürülerek tedavilerine başlandı.



Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, çevreye zarar verilmesine müsaade etmediklerini belirterek, "Komşuların ağır kokudan şikâyette bulunması üzerine mahkeme kararı ile bahse konu evi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz temizledi. Evdeki kediler bakım için merkezimize teslim edildi" dedi.

