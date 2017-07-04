Çökme tehlikesi bulunan iki bina boşaltıldı

Bursa'da sağanak yağış sebebiyle temel kazı çalışması yapılan bir alan su ile doldu. İstinat duvarı bulunmayan inşaat alanının yanında bulunan iki bina, çökme tehlikesi sebebiyle boşaltıldı, ekipler çevre güvenliği aldı.

Bursa'da sağanak yağış sebebiyle temel kazı çalışması yapılan bir alan su ile doldu. İstinat duvarı bulunmayan inşaat alanının yanında bulunan iki bina, çökme tehlikesi sebebiyle boşaltıldı, ekipler çevre güvenliği aldı.

Edinilen bilgiye göre, Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesi Duaçınar Mahallesi 5. Pınar Sokak üzerinde yapılacak bir iş yerinin temel kazı çalışmaları sırasında sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağış sebebiyle kanalizasyon borusu patladı. Yağışlar sebebiyle temeli su ile dolan inşaat alanında toprak kaymaları da meydana geldi. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ve zabıta ekipleri, inşaat alanının yanında bulunan iki binayı güvenlik açısından boşalttı. Ekipler, vatandaşları bölgeden uzaklaştırırken, binaların çökme tehlikesine karşı çevre güvenliği de alındı.

Çökme tehlikesi bulunan Sert Sokak üzerindeki bir binanın sahibi Zekeriya Vatansever, inşaat çalışanlarını daha önce uyardıklarını belirterek, "Kendilerini uyardık, 'sıcaklar var ama yağmur yağabilir' dedik. İstinat duvarını yapmalarını söyledik. 'Hemen yapacağız' dediler ama üzerinden 6 gün geçti. Boşaltılacak olan yeri boşalttılar. Sabah hiçbir şey yoktu. Akşam zemine beton döküldü. Yağmur suyu kanalizasyonu patlayınca yağmurla birlikte gelen su oraya doldu. Şu anda tehlike yok ama olacak. Zemin tamamen toprak. Bu ıslandıkça çöker. Kenarlardan yavaş yavaş çökme var" dedi.

(Mesut Alan - Ahmet Faruk Çabuk/İHA)