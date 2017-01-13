13.01.2017 11:40 Çöken duvarın altında kalan işçi hayatını kaybetti

Artvin'in Hopa ilçesinde yol inşaatında çalışan bir işçi çöken duvarın altında kalarak hayatını kaybetti. Artvin'in Hopa ilçesinde yol inşaatında çalışan bir işçi çöken duvarın altında kalarak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, ilçenin Yoldere mahallesinde yol inşaatı sırasında duvar bilinmeyen bir nedenle çöktü. Duvarın altında kalan işçi Ekrem Şerement (39) 112 Acil, Hopa Akut Kurtarma ve Jandarma ekiplerinin haber verilmesi üzerine duvarın altındak çıkartılarak Hopa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ekrem Şerement burada tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. olayla ilgili inceleme sürüyor.

(Ziya Akyıldız/İHA)

