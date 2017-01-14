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Çöken binanın ayırdığı ikizlerin son anları...
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Çöken binanın ayırdığı ikizlerin son anları...

İstanbul Zeytinburnu'nda çöken binanın altında kalarak hayatını kaybeden 5 yaşındaki Mehmet Bilge Özdener ve yaralı kurtulan ikiz kardeşi Ahmet Kaan olaydan önce güvenlik kameralarına yansıdı.

İstanbul Zeytinburnu'nda çöken binanın altında kalarak hayatını kaybeden 5 yaşındaki Mehmet Bilge Özdener ve yaralı kurtulan ikiz kardeşi Ahmet Kaan olaydan önce güvenlik kameralarına yansıdı.
Zeytinburnu'nda dün 7 katlı bir bina çökmüş, biri çocuk 2 kişi hayatını kaybetmişti. Olayda 5 yaşındaki ikizlerden Mehmet Bilge Özdener hayatını kaybederken, ikiz kardeşi Ahmet Kaan ve dedesi Yavuz Özdener ise yaralanmıştı. Çöken binanın ayırdığı ikizlerin olaydan önceki son görüntüleri de bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
Dedeleri Yavuz Özdener'in kreşten alarak eve götürdüğü ikizlerin kaldırımda yürüdüğü görüntülere yansıyor. Dedeleri okul çantasını taşırken, ikizlerin ise yavaş adımlarla yürüdüğü kameralara yansıyor. Daha sonra ikizler dedeleriyle çöken binanın olduğu yöne doğru ilerliyor. Bu sırada binanın çökmesiyle ortalığı toz bulutu kaplarken, vatandaşların kaçıştığı görülüyor. Binanın çökmesinin ardından çevredeki bir esnaf ikizlerden yaralanan Ahmet Kaan'ı kucaklayarak işyerine getiriyor. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan çocuğa iş yerinde ilk müdahaleyi yapıyor. Yaralanan küçük çocuk daha sonra sağlık ekipleri tarafından tedavi altına alınmak üzere hastaneye götürülüyor. Bu anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
(Tugay Saday/İHA)
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