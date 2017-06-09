Çöken binadan son anda kurtulmuş

Kumkapı'da metruk binanın çökmesiyle enkaz altında kalmaktan son anda kurtulan 10 yaşındaki Baran Dinç, 'Arabadaki suların patladığını kontrol etmek için durdum binanın çöktüğünü görünce kaçtım' dedi.

Kumkapı'da metruk binanın çökmesiyle enkaz altında kalmaktan son anda kurtulan 10 yaşındaki Baran Dinç, "Arabadaki suların patladığını kontrol etmek için durdum binanın çöktüğünü görünce kaçtım" dedi.

Kumkapı'da saat 17.00 sıralarında metruk bir bina çöktü. Çökme sonucu ortalık bir anda karışırken vatandaşlar büyük bir korku yaşadı. Olay yerine çok sayıda ilk yardım, kurtarma ve belediye ekipleri sevk edildi. Çöken binanın yakının da bulunan Baran Dinç araba ile su taşıdığını ifade ederek, "Araba ile su götürüyordum. Son şişelerin içindeki suların patladığını sandım onlara bakıyordum. Ondan sonra binanın çöktüğünü görür görmez arabayı da bırakıp kaçtım" dedi.

Olaya tanık olan bir başka vatandaş ise binanın çökmeden 20 dakika önce üzerinden toz çıktığını gördüğünü anlatarak, "Boş binaydı belediye zaten önlemini almıştı. Kimsenin göçük altında kaldığını görmedik" dedi.

Olay sırasında orada olan mahalle sakini bir kadın ise, "Büyük bir ses geldi çocuğun arabayı bırakıp kaçtığın gördük. Başka bir şey görmedik. Çok korktuk" diye konuştu.

(Caner Sönmez - Doğan Can Cesur /İHA)