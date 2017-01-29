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'Çok olmaya devam edeceğiz inşallah'
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'Çok olmaya devam edeceğiz inşallah'

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Çanakkale'de dünyanın en uzun asma köprüsünü yapacaklarını ifade ederek, ' 'Bu Türkler de çok oluyor' lafının tam da ispatı. Çok olmaya devam edeceğiz inşallah' dedi.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Çanakkale'de dünyanın en uzun asma köprüsünü yapacaklarını ifade ederek, " 'Bu Türkler de çok oluyor' lafının tam da ispatı. Çok olmaya devam edeceğiz inşallah" dedi.
Bir dizi ziyaret ve incelemeler için Tekirdağ'a gelen Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan'ı ziyaret etti. 1915 Çanakkale Köprüsü'ne değinen Bakan Arslan, "Ama bence ondan ziyade Malkara'dan Gelibolu Lapseki'ye, 1915 Çanakkale Köprüsü'nü de kapsayan bu bölgeyi, Trakya'yı, Avrupa'yı, İstanbul'un yükünü Gelibolu üzerinden Ege'ye aktaracak olan köprü ihalesi çok çok önemliydi. Bu Tekirdağ'ımız için önemli, Malkara'mız için önemli, Çanakkale için önemli ama daha önemlisi ülke için önemli. Ben onun iki boyutunu önemsiyorum. Bir boyutu, dünyanın en büyük köprüsünü yapmış olacağız. 'Bu Türkler de çok oluyor' lafının tam da ispatı. Çok olmaya devam edeceğiz inşallah, çünkü biz insanımızın hayrı için, insanlığın hayrı için çok olmaya devam ediyoruz. Burada da çok olacağız. 2 bin 23 metre ayak açıklığıyla dünyanın en büyük köprüsünü yapacağız. Onunla da yetinmeyeceğiz, gerek yaklaşım viyadüklerini, gerekse ayaklar sonrası açıklığı düşündüğünüz zaman 5,2 kilometrelik bir mesafeyle dünyanın en büyük köprüsünü yapmış olacağız. Bu olayın bir boyutu, ama olayın ikinci boyutu 10 milyar Türk lirasının üzerinde bir yatırım. Ekonomik olarak Türkiye'ye bu kadar saldırının olduğu bir ortamda 15 tane firma ihalemize teklif verdi. 4 ayrı grup oluştu. Bu 15 firmanın 8 tanesi yabancı, 7 tanesi Türk firması. Bu çok önemli. Ve yine bu konuda Japonya'sından Kore'sine, Çin'inden İtalya'sına yani sadece bir bölge değil, Avrupa Birliğinden bir ülke de dahil ciddi bir şekilde ilgi gösterdiler. Ülkeye olan güveni, ülkenin istikrarına olan güveni ortaya koymak adına 4 büyük gruptan çok ciddi, çok rekabetçi bir teklif aldık. Onun ayrıca önemsediğimiz kısmı da bu tekliflerin içerisinde 13 finans kuruluşunun evet ben bu projeyi finanse edeceğim diyerek mektup vermiş olması da, o sektörün içindeki insanlar bilir, bir ülkeye güvenin en büyük göstergelerinden biridir. Çok başarılı bir çalışmayla inşallah Tekirdağ, Trakya'yı, Ege'yi kalkındıracak önemli bir projeyi de hayata geçirmiş olacağız" ifadelerini kullandı.
(Halil Dağ - Yakup Güler / İHA)


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