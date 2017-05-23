Çok kuvvetli yağmur geliyor! Meteoroloji saat verdi

İSTANBUL başta olmak üzere Ankara, Bolu, Antalya'da sağanak yağış görülecek. Meteoroloji yetkilileri yurt genelinde sıcaklığın azalacağını ve İstanbul'da öğlen saatlerine kadar sağanak yağış görüleceğini bildirdi.
Meteoloji'den günlük hava durumuna ilişkin yapılan açıklama şu şekilde:
Ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kütahya, Karaman, Niğde, Kayseri, Sivas ve Afyonkarahisar'ın kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Doğu Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısında kuvvetli (21-50 mm) olması bekleniyor.
İSTANBUL 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU
İSTANBUL °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Salı) öğle saatlerine kadar hafif sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Salı) akşam saatlerine kadar doğu ilçeleri hafif sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANKARA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Salı) öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı
BOLU °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Salı) akşam saatlerine kadar aralıklı hafif sağanak yağışlı
HAKKARİ °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
DiYARBAKIR °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Salı) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.