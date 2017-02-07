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Çok istediği imzalı Galatasaray formasına kavuştu
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Çok istediği imzalı Galatasaray formasına kavuştu

Elazığ'da 24 yaşındaki fiziksel engelli Hüseyin Apaydın, çok istediği Galatasaray'ın imzalı formasına kavuştu. Mutluluğu gözlerinden okunan Apaydın, şimdi takımının maçını Türk Telekom Arena'da izlemenin hayalini kuruyor.

Elazığ'da 24 yaşındaki fiziksel engelli Hüseyin Apaydın, çok istediği Galatasaray'ın imzalı formasına kavuştu. Mutluluğu gözlerinden okunan Apaydın, şimdi takımının maçını Türk Telekom Arena'da izlemenin hayalini kuruyor.
Beynindeki tümörden dolayı bacaklarını kullanamayan ve Medical Park Elazığ Hastanesi'nde tedavi gören Hüseyin Apaydın'ın hayalleri tek tek gerçekleşiyor. Fanatik bir Galatasaray taraftarı olan Apaydın, ilk olarak hayallerinden bir tanesi olan Galatasaray maçını geçtiğimiz ay kupa maçında Elazığ'da izledi. Takımının futbolcularının imzaladığı formaya da kavuşmak isteyen Apaydın'ın bu talebi de gerçekleşti. Florya'dan gönderilen imzalı formasına da kavuşan ve çok mutlu olduğunu dile getiren Apaydın, Türk Telekom Arena'da taraftarlar arasında takımını izlemek istiyor.
Galatasaray'a çok büyük değer verdiğini belirten Hüseyin Apaydın, "Birinci önceliğim tedavimi gerçekleştirip sağlığıma kavuşmak. İkincisi ise kesinlikle Türk Telekom Arena'da o taraftarın içerisinde bulunmaktır. Ultraslan gurubu ve Medical Park Hastanesi bana çok destek oluyor. Formama da kavuştum. İkinci bir hayalim olarak İstanbul'a gidip maçı taraftarın içerisinde izlemek. Bunu yapmam için de ilk önce iyileşmem gerekiyor" dedi.

"FORMA ELİME GEÇİNCE DAHADA ÜMİTLENDİM"
İmzalı formayı isterken geleceğine pek ümit etmediğini ifade eden Apaydın, "Benimki sadece dilde olur sandım. Ama forma elime geçince ve bunların gerçekleştiğini görünce daha da ümitlendim. Bundan önce hastalığımdan dolayı çok ümitsizliğe kapılmıştım. Ama bunları görünce biraz daha moral ve inanç olarak yüksek seviyeye ulaştım. İnşallah o taraftarların içinde de bulunacağım" diye konuştu.
Hüseyin Apaydın'a Türk Telekom Arena'da maç izletme sözü veren Galatasaray taraftar temsilciliğinden Emrah Karahan, "Hüseyin'in koyu bir Galatasaraylı olduğunu öğrendik. Kendisinin hayali olduğunu futbolcularla tanışmak istediğini, statta maç seyretmek ve bir imzalı forma hayali olduğunu öğrendik. Biz ilk önce imzalı formayı futbolculardan rica ettik ve Florya'dan bize bir forma gönderdiler. Hüseyin gayet neşeli ve güçlü bir arkadaşımız. Sağlığına kavuştuğu zaman da kendisine biz buradan söz veriyoruz. İstanbul Türk Telekom Arena'ya herhangi bir maçı seyretmeye götüreceğiz" şeklinde konuştu.
(Kamil Cankılıç / İHA)
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