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'Çok büyük bir kıyım hedeflendiği anlaşılıyor'
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'Çok büyük bir kıyım hedeflendiği anlaşılıyor'

Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, İzmir'de gerçekleştirilen terör saldırısı sonrası öldürülen teröristlerden ele geçirilen mühimmatlara bakıldığında çok büyük bir kıyımın hedeflendiğini söyledi.

Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, İzmir'de gerçekleştirilen terör saldırısı sonrası öldürülen teröristlerden ele geçirilen mühimmatlara bakıldığında çok büyük bir kıyımın hedeflendiğini söyledi.
Memur-Sen tarafından düzenlenen bir programa katılan Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, gazetecilerin İzmir'de yaşanan terör saldırısına ilişkin sorularına cevap verdi.

"İZMİR'İN HUZURUNA, TÜRKİYE'NİN HUZURUNA YÖNELİK BİR SALDIRI OLMUŞTUR"
Türkiye'nin kokteyl terörist saldırıları ile karşı karşıya kalacağını daha önceden söylediğini hatırlatan Kaynak, "İzmir Valisi'nin açıklamalarına göre akla ilk olarak PKK geliyor. Güneydoğu'da TSK, polis ve korucularımızın çok önemli çalışmaları var. Suriye'den ülkemize doğru gelen terörist geçişi 135. gününe girdiğimiz Fırat Kalkanı Harekatı ile önlenmişti. Suriye'de Cerablus'tan Azez'e kadar 90 kilometre eninde, 20 kilometre derinliğinde bir alan TSK'nın desteği ile ÖSO'nun operasyonları ile terörden temizlendi. Bu defa bu örgütlerin kişisel eylemlere geçtikleri anlaşılıyor. Daha önce Doğu ve Güneydoğu'da daha büyük gruplar halinde yaptıkları eylemleri bomba yüklü araçlarla, canlı bombalarla yapmaya gayret ediyorlar. Bugünkü hadise gösterdi ki polisimiz bu hususta tedbirli, bu işin eğitimini almış. Adliyeye doğru girmeye çalışan aracı engellediler. Bir adliye çalışanı ve bu engellemede en büyük pay sahibi olan polisimiz maalesef şehit oldu. Ele geçirilen mühimmata baktığınızda çok büyük bir kıyım hedeflendiği anlaşılıyor. Allah'a hamdolsun başarılı olamadılar. İki kardeşimiz maalesef şehit oldu. Geçen hafta yeni yıla büyük bir umut ile girmek isterken Ortaköy'deki saldırıyı yaşamıştık. İzmir çok güvenli ve huzurlu bir şehir, İzmir'in huzuruna, Türkiye'nin huzuruna yönelik bir saldırı olmuştur. Bunlar bizi terörle mücadeleden saptıramayacaktır. Çok yakında göreceğiz, bunların sonunun geldiğini göreceğiz. İzmir'e ve bütün ülkemize taziyelerimi iletiyorum" dedi.

"TERÖRLE MÜCADELE ETTİĞİMİZ ALANDA İNSANİ BOYUTU ASLA İHMAL ETMİYORUZ"
Türkiye'nin bulunduğu bölgede etkin olmaya devam edeceğinin altını çizen Başbakan Yardımcısı Kaynak, "Bunlar Suriye ve Irak'ta, ülkemize adeta mikrop yuvası gibi terör üreten yerlerde var olmamızı asla engellemeyecektir. Biz bir yandan terörle mücadele ederken, bir yandan da terörle mücadele ettiğimiz alanda insani boyutu asla ihmal etmiyoruz. Halep'in tahliyesinde biliyorsunuz en büyük rolü Türkiye üstlendi. Barınma ve yiyecek imkanını kaybeden insanlara Memur-Sen, Hak-İş, bir çok STK'lar, belediyeler yardımları ulaştırıyorlar. Bu çalışmalarımız aynen devam edecektir. Türkiye'nin Fırat Kalkanı Harekatı başarı ile yürütülüyor. Maalesef bugün 2 şehidimizi uğurladık, şehit sayımız 41'e ulaştı. Başbakanımızın Irak ziyareti çok önemli neticeler doğuracaktır. Astana süreci bölgedeki barış ve huzurun yeniden tesisi için önemli bir imkan tanıyacaktır" diye konuştu.

"EYLEM BERABERLİĞİ İÇİNDELER"
PKK ve DEAŞ'ın eylem beraberliği içinde olduklarını kaydeden Kaynak, "Neticesi daha büyük facia olacak bir hadiseyi önleyen şehit polisimize, çalışma arkadaşlarına, teşekkür etmek ne kadar doğrudur bilmiyorum ama şükranlarımızı iletiyorum. İki terörist, ikisi de ölü olarak ele geçirilmiştir. Hazırladıkları bomba yüklü araç imha edilmiştir. PKK'yı gösteriyor, DEAŞ'ı gösteriyor. Hangisini gösterirse göstersin bunlar ortak bir eylem beraberliği içindeler. Üst akıl her birini başka yerde devreye sokuyor. Bunun hiçbirisi Türkiye'nin ne terörle mücadelesinden ne Suriye'de yürüttüğü Fırat Kalkanı Harekatı'ndan taviz vermesini, ne Irak'ta, Musul civarında, Başika'da kurduğumuzdan kamptan vazgeçmemizi, Telaferli, Kerküklü, Musullu insanlara sahip çıkmaktan bizi engelleyemeyecektir" ifadelerini kullandı.
(Abdullah Sarıca /İHA)
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