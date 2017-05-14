Çocukluk fotoğrafını paylaştı

Ünlü komedyen İbrahim Büyükak, Anneler Günü dolayısıyla bir mesaj ve fotoğraf paylaştı.
Ünlü komedyen İbrahim Büyükak, Anneler Günü dolayısıyla bir mesaj ve fotoğraf paylaştı. Twitter hesabından yayımladığı mesajda Büyükak, "Anneciğim seni çok seviyorum. Başta canım annem olmak üzere, bütün annelerin Anneler Günü kutlu olsun" ifadelerini kullandı. Genç oyuncu, takipçileriyle küçükken annesiyle çektirdiği bir fotoğrafı da paylaştı.
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