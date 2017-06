Çocukluğundan beri 10 bin 500 şiir yazdı

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde çocukluğunda annesinin ağlamasından etkilenerek şiir yazmaya başlayan yaşayan Ömer Bayındır, 55 yılda 10 bin 500 adet şiir yazdı.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesi Muratdede Mahallesinde yaşayan 68 yaşındaki ilkokul mezunu Ömer Bayındır, çocukluğundan beri yaklaşık 10 bin 500 şiir yazdı. Hayatının hemen hemen her anını şiirle geçiren Bayındır, Turgut Özal'a, başbakanlara, sevdiği insanlara ve eşine şiirler yazıyor. Daha önce kağıda yazan Bayındır, şimdilerde ise şiirlerinin kaybolmasını engellemek için onları bilgisayara aktarıyor. Şuana kadar yaklaşık 10 bin 500 şiir yazan Bayındır, annesi ile geçirdiği bir anın ardından şiir yazmaya başladığını söyledi. 55 yıldır her anını yazmaya çalışan Bayındır, kalemsiz ve kağıtsız yaşayamayacağını belirtti.



"ANNEMLE YAŞADIĞIM BİR ANI BENİ ŞİİRE SEVK ETTİ"

Şiir yazmaya artık hayatta olmayan annesi ile yaşadığı bir anı üzerine başladığını belirten Bayındır, küçükken elma yüzünden ağladığını, elma olmayınca annesinin de ağladığını söyledi. Annesinin gözyaşını gördükten sonra çok etkilendiğini belirten Bayındır, o günden sonra şiir yazmaya başladığını dile getirdi.



"10 BİNİN ÜZERİNDE ŞİİR YAZDIM"

Bulduğu kağıtlara 10 binin üzerinde şiir yazdığını belirten Bayındır, her halini şiir yazarak anlatmaya çalıştığını kaydetti. Bayındır, "Onun için kalem beni durulttu. Başbakana, bakan, eşime de çok yazdım. Ben duygulandığım zamanlar hep yazıyorum" diye konuştu.

(Medeni Topaloğlu - Ramazan Turhan / İHA)