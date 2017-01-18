18.01.2017 09:56 Çocuklarının gözü önünde başına tornavida sapladılar

Aydın'da bir kişi, trafikte uyardığı 3 kişi tarafından başına tornavida saplanarak ağır yaralandı. Çocuklarının gözü önünde öldürülmek istenen talihsiz adam hastaneye kaldırılırken, polis kaçan 3 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Aydın'da bir kişi, trafikte uyardığı 3 kişi tarafından başına tornavida saplanarak ağır yaralandı. Çocuklarının gözü önünde öldürülmek istenen talihsiz adam hastaneye kaldırılırken, polis kaçan 3 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Olay Efeler İlçe Merkezi Fatih Mahallesi Batı Aydın Bulvarı ile 1110 sokağın kesiştiği yerde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; evinin önünde park halinde olan aracının arızasını gidermek için yolda bulunan E.D. isimli baba aralarında kendi evlatlarının da bulunduğu sokaktaki bir grup çocuğu tehlikeye düşüren araç sürücüsünü uyardı. Araçta bulunun 3 genç önce yola devam etti. Ardından geri dönüp kendilerini uyaran E.D. ile 'Çocukların sokakta ne işi var' diye kavga etmeye başladı. İddiaya göre kavga etmek için ceketini çıkaran gençlerden biri aracının arızasını gidermekte olan şahsın elindeki tornavidayı alıp çocukların gözü ününde E.D.'nin başına sapladı.

Şahsın kanlar içinde yere yığıldığını gören çocukları ve çocuklarının arkadaşları gözyaşları içinde imdat isteyip çığlık atmaya başladı. Bunun üzerine aynı araçla kaçan şüpheliler izlerini kaybettirdi. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından şahıs hastaneye kaldırılırken, polis olay yerinde incelemelerde bulundu.

Görgü şahitlerinin ve çocukların ifadeleri doğrultusunda çalışma başlatan polis ekipleri bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını da incelemeye aldı.

Gözyaşları içinde olayı anlatan çocuklar, "Babam arabamızı tamir ediyordu. Önce hızlı bir şekilde araç sokağa girdi. Biz de karşıdan karşıya geçiyorduk. Araba bize çarpacaktı. Babam da aracı kullanan kişiyi uyardı. Önce ayrıldılar. Daha sonra tekrar gelip arabadan indiler. Birisi ceketini çıkardı. Daha sonra babamın elindeki tornavidayı alıp başına sapladı. Ondan sonra da arabaya binip gittiler" diye konuştu.

(İbrahim Kılınç/İHA)

