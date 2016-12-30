30.12.2016 12:12 Çocuklarını kreşe bırakıp, işe gideceklermiş

Mersin'de dün meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybeden Serkan ve Fatma Genç çiftinin, 3 yaşındaki çocukları ile kimliği belirsiz bir kadının arama çalışmaları sürüyor. Çiftin dün sabah çocuklarını kreşe bıraktıktan sonra işe gitmek için evden arabayla çıktıkları öğrenildi. Mersin'de dün meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybeden Serkan ve Fatma Genç çiftinin, 3 yaşındaki çocukları ile kimliği belirsiz bir kadının arama çalışmaları sürüyor. Çiftin dün sabah çocuklarını kreşe bıraktıktan sonra işe gitmek için evden arabayla çıktıkları öğrenildi.



Mersin'de 28 Aralık gece yarısı başlayan sağanak yağışın ardından dün meydana gelen selde 2 kişi hayatını kaybetmişti. Merkez Toroslar ilçesindeki Yalınayak deresinde sabah saatlerinde bulunan kimliği belirsiz kadın cesedi ile öğleden sonra aynı derenin Mersin Limanı'na yakın kısmında bulunan erkek cesedinin karı koca oldukları ortaya çıktı. Serkan-Fatma Genç çiftinin yanında 3 yaşındaki çocukları ile kimliği belirsiz bir kadının olduğu öğrenildi.



Bunun üzerine dün akşam saatlerinde Yalınayak deresinde başlanan arama çalışmaları bugün de devam ediyor. AFAD, belediye ekipleri ve çiftin yakınlarının katıldığı arama çalışmalarında, dere boyunca her yere bakılıyor. Ayrıca belediyenin kepçesi de dere kenarında bulunan sazlıkları açarak, arama çalışmalarını hızlandırıyor. Arama çalışmalarında şu ana kadar çiftin aracının olduğu tahmin edilen ön kaput bulundu.



Dün akşamdan beri dere ve çevresindeki arama çalışmalarına katılarak torununu arayan Fatma Genç'in babası Ali Kırmızı, büyük acı yaşadıklarını belirterek, "Allah'tan geldi ne diyelim? Bize gösterdi, başkasına göstermesin" diye konuştu.



"Kızımla, damadımı bulmuşlar, ufak kızım yok, yaktı beni" diyerek gözyaşlarına boğulan Kırmızı, "Dün telefonlarına ulaşamadık. İlk başta telefonlarının çekmediğini düşündük. Damadın da annesine haber verdik, 'araba evde yok' dedi. Çocuğu kreşe bırakıp, işe gideceklerdi. Çocuğun kreşe bırakılmadığını öğrendik. Köyde de elektrikler kesikti, hiçbir şeyden haberimiz yok, haberlere bakamadık. Arıyoruz hala. Sabah derenin içerisinden geldik, yoktu. Kepçe arabaya ait bir kaporta bulmuş. Koca araba yok. Acaba çocuk içinde mi dedik. Arabayı bulamazsak çocuğu nasıl bulacağız bilemedim ki. Allah büyük inşallah bulunur" dedi.



Bölgede ekiplerin arama çalışmaları sürüyor.

