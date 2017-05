Çocukların vazgeçilmez lezzeti kurabiye oldu

Eskiden mahalle bakkallarında satılan ve çocukların adeta ellerinden düşürmediği leblebi tozu, artık kurabiye olarak raflarda yer alıyor.

Eskiden mahalle bakkallarında satılan ve çocukların adeta ellerinden düşürmediği leblebi tozu, artık kurabiye olarak raflarda yer alıyor.

Yıllar önce çocukların vazgeçilmez lezzeti olan leblebi tozu günümüzde yeni nesil tarafından pek ilgi görmese de, kurabiyelerin içine katılarak farklı bir tat oluşturdu. Eski zamanlardan, çocukluğumuzu anımsatan, "aman konuşma, boğazına yapışır" denilen leblebi tozu şimdilerde daha farklı alanlarda daha çok ilgi görür hale geldi. Bu sevilen toz, artık kurabiyelere, dost sohbetlerine, kadınların günlerine misafir oluyor.

Eskişehir'de 2016 yılında patentini dahi alıp leblebi tozundan kurabiye yapan Murat Shafii, babasıyla birlikte yaklaşık 15 yıldır yaptığı unlu mamul üretiminin ardından şimdi sadece bu işi yapmaya yöneldi. Girişimci Shafii, leblebi tozunu kurabiyede özellikle yeni nesillere bu şekilde tanıtarak o tadı almalarını sağladıklarını söyledi. 80 ve 90'lı yıllarda bakkallarda dahi satılan ve çocukların en güzel tat aldığı leblebi tozunun artık unutulmaya başlandığını, bundan dolayı da leblebi tozunu değerlendirmek amaçlı böyle bir kurabiye yaptıkları belirten Shafii, "Buna talkan kurabiyesi diyoruz. Çocukken, leblebi tozuna şeker katılıp onu yerdik, onun adına talkan denirdi. Tam da kurabiyeye benzemiyor. Bizimki farklı, patentini aldığımız bir ürün. Uzun çalışmalar sonucu, ARGE'sini yaptığımız, geliştirdiğimiz, bayağı bir emek harcadığımız, sadece bizde olan, güzel bir ürün. Taklitleri var, ama onlar un kurabiyesi şeklinde, bizimkisi un kurabiyesi şeklinde değil" dedi.



"TOK TUTMA ÖZELLİĞİ OLDUĞU İÇİN SAHURDA YENEBİLİR"

Bu kurabiyenin leblebiden dolayı doğal, sağlıklı olduğunu ve tok tutma özelliği bulunduğunu dile getiren Murat Shafii, "Kurabiyemizde glikoz kullanmıyoruz, trans yağ yoktur. Çocuklar, bayanlar, özellikle hamile kadınlar bunu afiyetle yiyebilirler. İçinde leblebi olduğu için mideye faydası vardır. Vücudunun direncini arttırır. Tok tutma özelliği olduğu için sahurda yendiği zaman acıkmayı engeller. Sağlıklı bir besindir" ifadelerini kullandı.

Bu ürünün patentini aldıklarını ve vatandaşların merdiven altı, etiketsiz ürünlere dikkat etmeleri gerektiğini vurgulayan Shafii, "Patentini aldığımız halde nerede yapıldığı belli olmayan, etiketsiz merdiven altı üretimler var. vatandaşları da buradan uyarmak istiyoruz, etiketsiz, nerede yapıldığı belli olmayan ürünlere dikkat etsinler. Sağlık açısından bu tür ürünleri tüketmesinler. Bizim Tarım Bakanlığımızdan iznimiz, patentimiz var. Uzun zamandır yaptığımız bir ürün, sırf bu ürünü yapıyoruz. Başka bir alanımız yok. Düzgün bir şekilde vatandaşlara sunuyoruz" şeklinde konuştu.



"ESKİŞEHİR'E HAS BİR ÜRÜN OLMA YOLUNDA İLERLİYOR"

Vatandaşlar tarafından çok beğenildiğini ve Eskişehir'e has bir ürün olma yolunda ilerlediğini anlatan Shafii, "Odunpazarı bölgesinde turistler tarafından bu kurabiyemiz çok rağbet gördü. Eskişehir'e has bir ürün olma yolunda, elimizde geldiği kadar müşterileri memnun etmek, ağız tadına hitap etmek için bu ürünü geliştirdik. Herkes çok memnun, geçmişe döndüğünü, çocukluğunu hatırladığını söylüyor. Biz de bundan keyif alıyoruz. Vatandaşları geçmişe bir yolculuk yaptırıyoruz diyebiliriz. Geçen sene piyasaya çıktı, bu sene yavaş yavaş tutulmaya başladı. Şehir dışından da talepler var. İstanbul, Ankara, diğer iller olsun kargoyla yolluyoruz" diye konuştu.

