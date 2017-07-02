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Çocukların tehlikeli oyunu
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Çocukların tehlikeli oyunu

Erzurum Horasan'da, yaşları 7 ile 15 arasında değişen çocuklar Aras Nehri'nin suyunda tehlikeli şekilde serinlemeye çalışıyor.

Erzurum Horasan'da, yaşları 7 ile 15 arasında değişen çocuklar Aras Nehri'nin suyunda tehlikeli şekilde serinlemeye çalışıyor.
Hava sıcaklığının 30 dereceyi geçtiği Erzurum Horasan'da yaşları 7 ile 15 arasında değişen çocuklar, Aras Nehri'nin akan suyuna girerek serinlemeye çalışıyor. Horasan ilçesi Fidanlık mevkiinde akan nehre giren çocuklar, adeta tehlikeye de davetiye çıkarıyor. Tehlikenin farkında olmayan çocuklara çevredeki vatandaşlar da kayıtsız kalıyor. Saatlerce suda yüzen çocuklar bazen kendi aralarında şakalaşarak tehlikenin boyutunu daha da arttırırken, nehrin zeminindeki kuyular da çocuklar için tehlikeye neden oluyor. Havanın sıcak olması nedeniyle Aras Nehri'ne girdiklerini söyleyen çocuklar bir yandan soğuk suyun etkisiyle titrerken, diğer yandan da tehlikeli oyunlarına devam ediyor.
(Şahap Çakır / İHA)

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