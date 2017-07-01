Çocukların silahla oyunu faciayla bitti

Kastamonu'nun İnebolu ilçesine bağlı Kabalar köyünde 3 çocuk evlerinde buldukları silahla oynarken silah ateş aldı. Olayda 2 çocuk öldü, 1 çocuk yaralandı.

Kastamonu'nun İnebolu ilçesine bağlı Kabalar köyünde 3 çocuk evlerinde buldukları silahla oynarken silah ateş aldı. Olayda 2 çocuk öldü, 1 çocuk yaralandı.

İnebolu ilçesine bağlı Kabalar köyünde Osman Bakır (13) ve kardeşi İlker Bakır (9) ile kuzenleri Esat Gökgöz (11), evlerinin odasında oynadıkları sırada buldukları silahın patlaması sonucu yaralandı. Yan odadan silah sesi geldiğini duyan ve odaya gittiklerinde çocukları kanlar içinde bulan aile ambulansa haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri durumu ağır olan Esat Gökgöz ile kuzeni İlker Bakır'ı İnebolu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Diğer ağır yaralı İlker Bakır, İnebolu Devlet Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından Kastamonu Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Ağır yalanan Esat Gökgöz doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. İlker Bakır da Kastamonu Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. Olayda hafif yaralanan Osman Bakır ise Küre Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Çocukların ailesi çocuklarının vefat haberini alınca hastanede sinir krizleri geçirdi.

(Cemal İlyasoğlu/İHA)